Треть штатов США подали иск против Байдена из-за газа
Решение президента Джо Байдена ограничить экспорт газа подорвет экономику США. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил, что 16 штатов подали в суд на Белый дом. Об этом сообщили «Известия».
«Односторонний указ Байдена <…> попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса <…>. Запрет приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из штата», - заявил он.
Кен Пакстон сообщил, что Техас пожаловался в суд на решение Джо Байдена. К нему присоединились еще 15 штатов, в том числе Алабама, Арканзас, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Небраска, Флорида и Юта.
Джо Байден в январе распорядился ограничить выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Источники журналистов заявили, что он пошел на этот шаг после четырехлетнего давления лоббистов семьи Рокфеллеров. Палата представителей и сенат осудили решение президента.