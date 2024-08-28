Треть приехавших в Финляндию просителей убежища скрылись от властей

С осени 2023 года восточную границу Финляндии пересекли 1300 просителей убежища. Из них около 800 человек до сих пор ожидают решения властей о своем миграционном статусе, 120 получили отказ, 50 - легализовалось.

Представитель миграционной службы Юхо Репо сообщил, что обычно на рассмотрение заявлений власти тратили не больше полугода, но из-за большого наплыва беженцев за короткий промежуток времени сроки увеличились.

Еще 400 соискателей убежища исчезли из центров приема. Большая часть пропавших, всего около 260 человек, объявились в других странах Европы, в основном в Германии.

Репо сообщил, что о судьбе остальных 140 человек ничего не известно. Он допустил, что некоторые из них вернулись на родину.

Из-за наплыва беженцев из третьих стран власти Финляндии закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

«Известия» сообщили, что с 24 июня по 31 декабря возобновилось судоходство по приграничному Сайменскому каналу.