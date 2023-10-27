Трения нарастают. Венгрия начала все сильнее отдаляться от ЕС

Один из собеседников газеты пояснил, что действия Венгрии ставят вопросы о том, сможет ли Евросоюз по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру.

«Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников», - подчеркнул еще один источник издания.

В Будапеште также не отрицают, что в отношениях Венгрии и ЕС нарастают трения. Относительно будущего есть большая неопределенность, заметил в беседе с изданием один из высокопоставленных венгерских чиновников.

«Но что точно, так это то, что в будущем будет больший риск изоляции», - подчеркнул он.

В начале недели стало известно, что Венгрия снова заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро на военную помощь из Европейского фонда мира.