Тренер «Ливерпуля» назвал футболиста Салаха сильным человеком после его слов о Газе
Египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, по-видимому, обладает очень сильным характером, но политические темы не следует обсуждать в футбольном сообществе. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп на пресс-конференции перед игрой Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном», сообщил «Чемпионат».
Таким образом Клопп прокомментировал заявление Салаха о необходимости открытия коридоров в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи местному населению. Спортсмен заявил, что Израиль должен немедленно снять блокаду с палестинского анклава.
«Это хорошо для вас, журналистов, что никто не спрашивает вашего мнения по данному вопросу», - отметил Юрген Клопп.
Израильское руководство полностью перекрыло поставки медикаментов, продуктов, питья, топлива и электричества в сектор Газа. Государство готовится к проведению наземной военной операции на этой территории. Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри отметил, что при достижении политических договоренностей в палестинский анклав могут доставить гуманитарную помощь.