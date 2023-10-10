Трех россиян задержали в Болгарии за покупку товаров двойного назначения

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По информации издания, россияне и белорусы задержаны за попытку обхода санкций. Всего полиция задержала 12 человек по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима.

«Организованная преступная группа была обнаружена и обезврежена», - заявила заместитель главного прокурора страны Мария Павлова.

По словам прокурора, задержанные создали компанию, которая приобрела товары двойного назначения на сумму около четырех миллионов евро. В том числе среди покупок оказались оптические прицелы и авиационные радиостанции.

В сентябре глава Минфина Болгарии Ассен Василев обвинил Россию в том, что она якобы мешает стране перейти на евро. По словам чиновника, российская сторона проводит активную кампанию по дискредитации евро в Болгарии, используя фейковые новости, хакерские атаки и влияние на политические партии.