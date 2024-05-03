Трех россиян в Финляндии заподозрили в обходе санкций
Финская полиция потребовала взять под стражу трех граждан России, учащихся в профессиональном колледже Каунуу. Их заподозрили в экспорте товаров и технологий двойного назначения из Финляндии в другие государства. Об этом сообщило издание Yle.
«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани», - отмечается в материале.
Студентов задержали. Они ждут решения суда.
С 16 марта финские правоохранители начали задерживать автомобили с российскими номерными знаками. С этой даты автовладельцам, чьи машины зарегистрированы в России, приходилось доказывать контролирующим органам право пользоваться автомобилем в Финляндии.