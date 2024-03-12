Трех депутатов Южной Осетии захотели лишить российского гражданства

Читайте нас в:

По данным силовиков, депутаты совершили действия, которые могут обострить военно-политическую обстановку вблизи российской границы. На основании этого сотрудники ФСБ потребовали прекратить гражданство названных парламентариев. В ответ депутаты оспорили это решение в суде Владикавказа.

Издание отметило, что в ФСБ руководствовались законом о гражданстве России, принятым весной прошлого года. Документ предусматривает лишение гражданства в случае угрозы нацбезопасности.

Ранее уроженец Армении через суд в Петербурге потребовал вернуть российское гражданство , которого его лишили за незаконный оборот наркотиков.