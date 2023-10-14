Требовавшего извинений от Зеленского пресс-секретаря МИД Польши уволили

Читайте нас в:

«Уважаемые друзья! Пресс-секретарь является сапером, который может подорваться на мине. Благодарю всех, заканчивая работать на посту пресс-секретаря в МИД», - написал он.

В мае дипломат заявил, что Украина и ее президент обязаны принести извинения польскому народу за Волынскую резню. В ответ посол Украины Василий Звырыч заявил, что это требование является досадным и неприемлемым. После этого Ясина ушел в бессрочный отпуск , из которого не вышел.

Волынской резней называют расправу над польским населением Волыни, юго-восточных воеводств республики и Восточной Галиции в годы Второй мировой войны. Польша считает, что убийства совершили представители организации ОУН-УПА*.

* ОУН-УПА - запрещенная в России националистическая украинская организация