Требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы «с огнем»
Западные страны пересекли все мыслимые «красные линии» в отношении России, поэтому требование президента РФ Владимира Путина о серьезных гарантиях безопасности позволит прекратить игру Европы с огнем. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини.
Экс-парламентарий признался, что крайнее недоверие к Западу со стороны российского лидера вполне естественно. Слишком высокие сейчас ставки, подчеркнул он.
«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», - заявил политик.
При этом Коменчини сомневается в возможности таких гарантий, напомнив про минские договоренности, которые на практике Украина и Европа проигнорировали.
До этого Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву рассказал, что некоторые государства так и не установили грань, за которую нельзя заходить , поэтому Россия поступит по отношению к ним соответствующим образом.
Российский лидер также отметил, что верит только прописанным гарантиям, а не в какой-то «честный договор» с Западом.