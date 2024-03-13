Требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы «с огнем»

Экс-парламентарий признался, что крайнее недоверие к Западу со стороны российского лидера вполне естественно. Слишком высокие сейчас ставки, подчеркнул он.

«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», - заявил политик.

При этом Коменчини сомневается в возможности таких гарантий, напомнив про минские договоренности, которые на практике Украина и Европа проигнорировали.

До этого Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву рассказал, что некоторые государства так и не установили грань, за которую нельзя заходить , поэтому Россия поступит по отношению к ним соответствующим образом.

Российский лидер также отметил, что верит только прописанным гарантиям, а не в какой-то «честный договор» с Западом.