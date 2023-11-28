28 ноября 2023, 08:48

Трасс заявила о необходимости убрать Байдена из Белого дома и вернуть США мировое лидерство

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Мир нуждается в том, чтобы США восстановили мировое лидерство. Об этом заявила бывший британский премьер-министр Лиз Трасс, сообщила газета The Wall Street Journal.

По мнению британского экс-премьера, место американского лидера Джо Байдена займет представитель республиканской партии. Она выразила надежду, что следующий президент США сможет «называть враждебные режимы злом и угрозой».

«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас - экономическое НАТО», - отметила Трасс.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден является угрозой для национальной безопасности США , потому что он уже не может в полной мере исполнять свои обязанности. Политик указал на профессиональную непригодность нынешнего американского лидера и добавил, что отсутствие сильного главы государства негативно влияет на внешнюю и внутреннюю политику страны.

США Великобритания Джо Байден
28 ноября 2023, 08:57
Помощь НАТО — откровенная ложь. Бывший разведчик рассекретил закулисные переговоры Запада с Украиной
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Лидеры стран Запада вопреки обещаниям поддерживать Украину до победного конца сократили объемы помощи и начали принуждать ее к переговорам с Россией. НАТО пытался убедить местных политиков в том, что настал подходящий момент для перемирия, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Все уже признали, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают ее урегулировать конфликт путем переговоров. Это означает, что все, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью», - сказал он.

Объемы реальной военной помощи Украине, по словам американца, сократились. Скотт Риттер заявил, что нынешний поток вооружений не окажет никакого влияния на расстановку сил. Он сказал, что НАТО начал убеждать украинское руководство в том, что настал самый подходящий момент для переговоров с Россией.

Скотт Риттер заявил, что по мнению Запада, для Украины ситуация уже не улучшится. Россияне одержали победу, и этого, по его словам не удастся изменить.

Переговоры 2022 года остановили из-за того, что страны НАТО , в первую очередь Великобритания и США, уговорили Украину продолжать конфликт. Об этом заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург. Он объяснил, что мирное соглашение ознаменовало бы поражение альянса.

Россия Переговоры НАТО Украина
28 ноября 2023, 08:26
Володин предрек Финляндии проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией
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Решение Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией обернется для финского руководства большими проблемами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, закрытие КПП будет стоить финской стороне примерно три миллиарда евро. Володин добавил, что Финляндии также придется скоро расплачиваться за поспешное вступление в НАТО.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», - отметил спикер ГД.

Он напомнил, что экономика европейских государств еще не оправилась от последствий антироссийский санкций. В качестве примера он привел данные английской газеты Guardian, которая сообщала резком ухудшении экономического благополучия жителей Великобритании.

Ранее руководство Финляндии указало на готовность страны закрыть последний КПП на границе с Россией. Государство пойдет на этот шаг в том случае, если пограничники зафиксируют неконтролируемое прибытие людей из третьих стран.

Финляндия
28 ноября 2023, 08:13
Полиция Мичигана больше часа преследовала автопогрузчик с 12-летним угонщиком
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Сотрудники полиции в американском штате Мичиган больше часа преследовали 12-летнего школьника, который угнал автопогрузчик. Об этом сообщил телеканал WKRC.

Во время погони, проходившей на скорости 24-32 километра в час, мальчик задел десять автомобилей. Подросток вечером проник на территорию средней школы, где стоял незапертый погрузчик. Ключи транспортного средства находились прямо в салоне, поэтому подростку не составило труда угнать 15-тонную машину. Школьник выехал на ней на дорогу, но не включил фары.

Полиция преследовала нарушителя и использовала сирены, но мальчик не останавливался, пока не пересек автомобильный мост. Правоохранители задержали нарушителя и направили его в колонию для несовершеннолетних.

Ранее мужчина в штате Миссисипи угнал частный самолет. Злоумышленник несколько часов летал над городом Тупело и грозился врезаться в супермаркет. СМИ сообщили, что самолет мог угнать один из сотрудников аэропорта.

США Дети Машины Полиция
28 ноября 2023, 07:43
Экс-премьер Польши заявил о коротком «сроке жизни» нового кабмина
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Новое правительство сможет проработать только короткий срок, который не превысит даже жизнь мухи. Об этом заявил бывший глава кабинета министров Лешек Миллер в соцсети X (бывший Twitter).

Он напомнил, что муха в среднем живет около месяца. Он сравнил продолжительность работы кабмина со сроком жизни насекомого и заключил, что правительство, возглавляемое премьером Матеушем Моравецким, распустят в скором времени.

«Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», - отметил Миллер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге премьер-министра. Мероприятие состоялось в президентском дворце в Варшаве. После Моравецкого присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опроверг информацию в СМИ о якобы нежелании фракции входить в новое правительство премьер-министра. Он назвал эти сообщения ложью и заявил, что ситуация была противоположной.

Польша

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