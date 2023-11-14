«Транспортная война» началась между Польшей и Украиной

Иракское ТВ выложило видео с похищенной россиянкой Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые после похищения показали россиянку Елизавету Цуркову. На видео женщина признается в подрывной работе на «Моссад» и ЦРУ, а также критикует действия израильских властей в секторе Газа.

На записи россиянка говорила на иврите, она рассказала, что работала на израильские и американские спецслужбы. Цуркова сообщила, что находилась в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами сирийской стороны на северо-востоке страны.

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в „Моссаде“ и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», - заявила россиянка.

Цуркова призналась, что в последнее время основной задачей было разжигание вражды с последующим конфликтом между шиитами в Ираке. Она также раскритиковала действия властей Израиля в секторе Газа. Цуркова заявила, что премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена и сын.

Израильская разведка «Моссад» поддержала предложение о закрытии бюро Al Jazeera в стране. Это решение также одобрили начальник штаба армии Херци Халеви, министр обороны Йоав Галан и МИД.