14 ноября 2023, 04:42

«Транспортная война» началась между Польшей и Украиной

РИА «Новости»
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Между Польшей и Украиной продолжает набирать обороты транспортная война, написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Польские перевозчики стремятся защитить внутренний рынок от украинских конкурентов.

Обозреватель сообщил, что польские водители заблокировали грузовиками три прохода на границе с Украиной.

«Требование протестующих очевидно - защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», - написал Пяста.

Протестующие дальнобойщики недовольны политикой польских властей. Издание процитировало слова предпринимателя и политика Рафала Меклера, который заявил, что правящая партия Польши готова «отдать последнюю рубашку» Украине в ущерб собственному народу. Меклер подчеркнул, что они на это не согласны.

Украину ожидают торговые конфликты не только с Польшей, но и с другими европейскими странами, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Украинские власти должны быть готовы к таким противостояниям, им необходимо сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».

Торговля Украина Польша
14 ноября 2023, 05:20
Иракское ТВ выложило видео с похищенной россиянкой Цурковой
Unsplash
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Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые после похищения показали россиянку Елизавету Цуркову. На видео женщина признается в подрывной работе на «Моссад» и ЦРУ, а также критикует действия израильских властей в секторе Газа.

На записи россиянка говорила на иврите, она рассказала, что работала на израильские и американские спецслужбы. Цуркова сообщила, что находилась в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами сирийской стороны на северо-востоке страны.

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в „Моссаде“ и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», - заявила россиянка.

Цуркова призналась, что в последнее время основной задачей было разжигание вражды с последующим конфликтом между шиитами в Ираке. Она также раскритиковала действия властей Израиля в секторе Газа. Цуркова заявила, что премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена и сын.

Израильская разведка «Моссад» поддержала предложение о закрытии бюро Al Jazeera в стране. Это решение также одобрили начальник штаба армии Херци Халеви, министр обороны Йоав Галан и МИД.

Израиль Россия Ирак Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 03:59
Попытки запретить культурные связи с Россией в Италии назвали актом насилия
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Попытки запретить культурные связи с Россией являются актом насилия. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра культуры Италии, арт-критик Витторио Згарби.

Замминистра отметил, что не понимает, какое отношение к политике государства имеет Федор Достоевский или Сергей Рахманинов. Идею отмены культуры арт-критик назвал безумной.

«Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать - это акт насилия», - заявил Згарби.

Он добавил, что это же касается спортсменов, которым не дают участвовать в Олимпиадах. Итальянский политик отметил абсурдность ситуации, когда гастролировать на Западе разрешают только тем артистам, которые не поддерживают политику России.

Згарби был единственным представителем итальянских властей на концерте известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Музыкант выступила в резиденции посольства РФ в Риме. Лисица исполнила произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Ранее с федеральных российских каналов и из публичного пространства предложили убрать фильмы, музыку и песни из недружественных стран. В Госдуме отметили, что культурой отмены всего западного заниматься не нужно, однако возможность запретов все же исключать не стоит.

Италия Россия
14 ноября 2023, 03:50
«Ведут в никуда». Переговоры о членстве Украины в ЕС закончатся ничем — СМИ
РИА «Новости»
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Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли к чему-то приведут, страна будет большим бременем для объединения. Об этом сообщил профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в материале для Guardian.

«На самом деле разорванная на части страна (Украина - прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ред.), которые ведут в никуда», - сказал он.

По словам эксперта, вступлению Украины в Евросоюз мешают несколько препятствий. Например, возмущения польских, словацких и венгерских фермеров, которые могут проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями. Также есть большие финансовые проблемы - общая цена принятия страны в союз превысит годовой бюджет организации.

Ходсон отметил, что действующие страны ЕС будут не только получать меньше субсидий, но и станут отдавать больше из-за украинской стороны. Именно это станет основной причиной отказа постсоветскому государству в присоединении к союзу.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. По его словам, страны не смогут нормально сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.

Евросоюз Украина
14 ноября 2023, 03:30
Залужный шокировал Зеленского новой идеей
Unsplash
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Главком ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать на поле боя солдат-роботов. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

Шевченко рассказал, что Залужный пришел к президенту и заявил, что для прорыва Украине нужны солдаты-роботы, которых он видел на выставке в Нью-Йорке.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - сказал депутат.

Шевченко отметил, что в статье для зарубежного издания главком уже говорил о необходимости технологического скачка, так как солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».

В США считают, что Залужного прочат на замену Зеленскому. Западные страны осознали провал своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену. Спецслужбы Британии сделали ставку на Залужного.

Владимир Зеленский Роботы Украина

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