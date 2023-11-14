«Транспортная война» началась между Польшей и Украиной
Между Польшей и Украиной продолжает набирать обороты транспортная война, написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Польские перевозчики стремятся защитить внутренний рынок от украинских конкурентов.
Обозреватель сообщил, что польские водители заблокировали грузовиками три прохода на границе с Украиной.
«Требование протестующих очевидно - защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», - написал Пяста.
Протестующие дальнобойщики недовольны политикой польских властей. Издание процитировало слова предпринимателя и политика Рафала Меклера, который заявил, что правящая партия Польши готова «отдать последнюю рубашку» Украине в ущерб собственному народу. Меклер подчеркнул, что они на это не согласны.
Украину ожидают торговые конфликты не только с Польшей, но и с другими европейскими странами, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Украинские власти должны быть готовы к таким противостояниям, им необходимо сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».