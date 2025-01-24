Трансгендерных женщин-преступниц в США начнут отправлять в мужские тюрьмы

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Распоряжение передали федеральным тюрьмам. Из документа также следует, что в исправительных учреждениях прекратят связанное со сменой пола медицинское обслуживание заключенных.

В указе подчеркнули, что содержание трансгендерных женщин в женских тюрьмах наносило ущерб заключенным, «лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

По данным Федерального бюро тюрем США, в американских колониях находятся примерно 1,5 тысячи трансгендерных женщин, что составляет около 15% от общего числа заключенных в женских исправительных учреждениях.

Ранее Госдеп перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте. Во всех американских официальных документах вместо «гендера» начнут использовать слово «пол». Согласно политике нового руководства США, пол человека не может меняться.