Трансгендер победил на конкурсе «Мисс Португалия» впервые в истории страны
Трансгендерная женщина заняла первое место на конкурсе «Мисс Португалия» впервые в истории страны. Об этом сообщило издание SAPO.
Финалисткой стала 28-летняя Марина Мачете. Теперь трансгендер представит свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Мероприятие пройдет в декабре 2023 года Сальвадоре.
Ранее 22-летняя трансгендерная женщина Рикки Валери Колле победила на конкурсе «Мисс Нидерланды». Она также представит свое государство на «Мисс Вселенная».
В Нидерландах уже не первый месяц демонстрируют лояльное отношение к трансгендерам. на местном телевидении появилось шоу, в котором детей знакомят поближе с трансгендерами. В передаче «Просто голый» обнаженные взрослые отвечают на вопросы юных гостей студии.