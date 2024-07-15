Трампу сделали томографию после покушения

«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», - отметили журналисты.

В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.

Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.