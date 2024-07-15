15 июля 2024, 10:16

Трампу сделали томографию после покушения

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Кандидату в президенты США Дональду Трампу сделали КТ после покушения на предвыборном митинге, нарушений врачи не обнаружили. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», - отметили журналисты.

В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.

Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.

США Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 09:33
Трамп заявил о возможном прекращении двух дел в отношении него
Global Look Press
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Президент США Джо Байден может попросить Минюст прекратить два дела в отношении своего оппонента в предвыборной гонке предпринимателя Дональда Трампа. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью New York Post.

«Он также заявил, что, „по нашим сведениям“, Байден прикажет министерству обороны прекратить два преследования Трампа», - отметили авторы материала.

При этом пока нет никакой другой информации о том, что Байден действительно пойдет на такую меру. Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам кандидат в президенты называет судебный процесс попыткой демократического истеблишмента помешать ему снова попасть в Белый дом.

Накануне в штате Пенсильвания произошло покушение на Трампа. Предварительно, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо Трампа, не причинив ему серьезных травм. Всего пострадали несколько зрителей, один из них скончался.

США Уголовное дело Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
15 июля 2024, 09:05
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения на него
Pxhere
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Сотрудники секретных служб во время покушения на Дональда Трампа сработали фантастически. Об этом бывший президент США заявил в интервью газете New York Post.

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», - прокомментировал он.

ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.

Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 08:37
«Вопиющая ошибка». Байден оговорился в речи о покушении на Трампа
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил вопиющую ошибку во время обращения к населению после покушения на своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа. Об этом сообщили журналисты газеты The Daily Mail.

Байден указал на то, что нельзя превращать политику в «поле боя». Однако допустил сразу несколько серьезных оговорок.

«Президент допустил несколько вопиющих ошибок в своем шестиминутном обращении, в том числе назвав урну для голосования „урной для боя“», - заметили авторы материала.

А экс-президента США Трампа он назвал «бывшим Трампом». При этом Байден добавил, что политическим страстям «пора утихнуть», и призвал не делать нормой политическое насилие в США.

Покушение на Байдена произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. Вооруженный мужчина выстрелил в кандидата в президенты, пуля задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек , тяжелые ранения получили еще несколько зрителей.

США Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 08:29
В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли второе подозрительное устройство
Global Look Press
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В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа, нашли второе подозрительное устройство. Об этом со ссылкой на ФБР сообщила The Washington Post.

Авторы материала уточнили, что данные о втором подозрительном предмете в ФБР представили вечером 14 июля. Первое предполагаемое взрывное устройство нашли в машине Крукса. Оба обезвредили взрывотехники.

Мотивы Крукса пока не установили, сейчас специалисты работают над определением последовательности событий и перемещений стрелка перед преступлением, добавили журналисты.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политика спасло чудо: он резко повернул голову и летящая в него пуля задела только ухо. По последним данным, экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.

Ранения во время стрельбы также получили три зрителя митинга, один из них скончался.

Подозреваемого в преступлении ликвидировали. Установлено, что стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Молодой человек прятался на крыше производственного здания вне территории, где проходил митинг. Оно расположено примерно в 100 метрах от сцены.

США ФБР Покушение на Дональда Трампа

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