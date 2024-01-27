27 января 2024, 07:51

Трампу придется выплатить миллионы долларов из-за дела о домогательстве и клевете

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Суд присяжных в Нью-Йорке огласил приговор экс-лидеру США Дональду Трампу по делу о домогательствах и клевете. Политика обязали выплатить писательнице Джин Кэрролл более 80 миллионов долларов по ее иску. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», - указали в издании.

Адвокат истицы рассказала, что писательница обрадовалась решению суда. По словам юриста, Кэрролл чувствует, что она смогла добиться справедливости и сыграть свою роль в улучшении положения женщин во всем мире Ранее Трампа приговорили к выплате пяти миллионов долларов по иску Кэрролл. На следующий день экс-президент заявил, что суд присяжных установил, что он не насиловал писательницу. Трамп также отметил, что «не делал и ничего другого» с ней. В связи с этими высказываниями Кэрролл снова обратилась в суд и потребовала компенсации в размере 10 миллионов долларов.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что республиканцы выберут Трампа своим кандидатом в президенты, если суды в марте не примут решения по его отстранению от предвыборной гонки. Эксперт добавил, что американцы устали от него и лидера США Джо Байдена и не хотят видеть их у власти.

США Домогательства Суд Дональд Трамп Выборы президента США
27 января 2024, 09:11
«Хезболла» ударила по девяти позициям ЦАХАЛ
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Боевики ливанского движения «Хезболла» атаковали девять позиций израильской армии. Об этом сообщил Telegram-канал военно-информационной службы формирования.

Шиитское движение ударило по ЦАХАЛ ракетами Falaq-1 класса «земля-земля». Обстрелам подверглись военные объекты в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.

«Бойцы <…> провели несколько операций против позиций и дислокаций израильской вражеской армии на ливанско-палестинской границе», - указали в сводке.

По информации «Хезболлы», израильские войска понесли потери. В ответ на ракетную атаку армия Израиля ударила с помощью истребителей по огневым точкам ливанских боевиков.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум террористическим объектам, где действовали террористы „Хезболлы“», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. По его словам, если в вооруженное противостояние вступит ливанская сторона, это не покажется израильскому руководству «пикником».

Израиль Истребители Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
27 января 2024, 09:10
Суд ООН обязал Израиль за месяц наказать виновных в геноциде палестинцев
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Международная юстиция две недели рассматривала дело об обвинении израильской стороны в геноциде палестинцев. В итоге Международный суд ООН обязал Тель-Авив принять все возможные меры, чтобы предотвратить все действия, попадающие под конвенцию о геноциде в Газе, сообщило РИА «Новости».

В суде призвали к срочному освобождению заложников, а также признали право палестинцев в секторе Газа на защиту от геноцида и самооборону.

Агентство уточнило, что суд ООН удовлетворил почти все требования ЮАР, кроме немедленного прекращения боев и отведения войск.

«И отсутствие этого пункта уже выставляют чуть ли не как победу Израиля, хотя в реальности начало процесса над страной, обвиняемой в геноциде, само по себе является огромным моральным поражением этого государства», - пояснили авторы статьи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинение в геноциде Тель-Авива ложным и возмутительным. Он уверен, что «порядочные люди должны его отвергнуть».

Нетаньяху добавил, что никто не в силах остановить их от войны до полной ликвидации ХАМАС.

Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Газе.

Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины
27 января 2024, 08:53
Власти Техаса вывезли в другие штаты свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов
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Власти Техаса за последние годы отправили в другие американские штаты более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в офисе техасского губернатора Грега Эббота.

С апреля 2022 гола более 12,5 тысячи мигрантов транспортировали в Вашингтон, с августа того же года свыше 37,5 тысячи отправили в Нью-Йорк и 31,2 тысячи - в Чикаго. Еще 16 тысяч человек увезли в Денвер, около 3,4 тысячи - в Филадельфию, полторы тысячи - в Лос-Анджелес.

В офисе губернатора добавили, что правоохранители Техаса изъяли более 454 миллионов детальных доз опиоида фентанила в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией Lone Star. Отмечается, что эта операция позволяет бороться с «опасными брешами», появившимися из-за отказа администрации президента США Джо Байдена обеспечить безопасность границ.

Тем временем Байден анонсировал «самый жесткий» за всю историю Соединенных Штатов набор реформ для защиты границы, которые должны принять в результате соглашения Белого дома с сенаторами. Американский лидер признал, что граница США долго остается «сломанной», и это «давно пора исправить». По новому закону президент сможет закрывать границу, если она переполнена.

США Мигранты Джо Байден Беженцы
27 января 2024, 08:42
Россия продолжит тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН
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Российские представители будут тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН несмотря на то, что Россию не избрали в Совет организации. Об этом РИА «Новости» заявил МИД.

Российская сторона не отказалась от выплаты членских взносов, и неизбрание страны не повлияет на вовлеченность РФ в дела организации, добавили в МИД. В ведомстве отметили, что государство не вошло в состав Совета из-за голосования в декабре 2023 года.

«Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании», - указали в МИД.

По словам дипломатов, российские эксперты продолжат контактировать в рамках организации по всем аспектам торгового мореплавания, «включая проблематику внедрения автономного судовождения».

Ранее президент Владимир Путин поучаствовал в церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград». Он назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом, с помощью которого можно развивать логистику и реализовывать проекты глобального уровня.

Россия МИД РФ ООН

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