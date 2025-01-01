01 января 2025, 16:52

Трампу предрекли пожизненную зависимость от Маска

Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп рискует попасть в пожизненную зависимость от миллиардера Илона Маска, если не сократит его влияние на свою политику. Такой прогноз историк из Йельского университета Тимоти Снайдер дал изданию The Guardian.

Он напомнил, что американский предприниматель потратил на предвыборную кампанию Трампа миллионы долларов, а после избрания Маск большую часть времени проводит в обществе избранного президента.

«Я думаю, мы переоцениваем Трампа и недооцениваем Маска. Если Трамп не разорвет отношения прямо сейчас, он будет находиться в зависимости до конца жизни, потому что ты привыкаешь к тому, что люди дают тебе деньги», - заявил Снайдер.

По словам историка, Трампу стоит обеспокоиться влиянием на него Маска. Если политик не предпримет мер, то Белый дом превратится в «арену неприятных и разрушительных разногласий» двух миллиардеров.

Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Превосходить конкурентов по числу просмотров статей Маск начал в 2022 году, однако в 2024-м разрыв между соперниками достиг максимума.

США Доллары США Белый дом в США Дональд Трамп Илон Маск Деньги
01 января 2025, 16:27
Наезд машины на толпу в Новом Орлеане назвали терактом
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Новый Орлеан пострадал от террористической атаки. С таким заявлением выступила мэр города Латойя Кантрелл в ходе пресс-конференции, посвященной наезду автомобиля в толпу прохожих во французском квартале, где погибли 10 человек.

Она подчеркнула, что с ней уже связалась администрация Белого дома.

«Мы знаем, что Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - привел слова мэра телеканал CNN.

Это заявление косвенно подтвердила руководитель полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик. Она подчеркнула, что въехавший в толпу на Бурбон-стрит водитель пикапа действовал намеренно.

«Этот мужчина пытался задавить как можно больше людей», - сказала она.

Глава ведомства добавила, что в ходе предварительного расследования криминалисты установили, что водитель находился в трезвом состоянии.

«Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, ситуация была более сложной и серьезной», - добавила Киркпатрик.

Водитель пикапа въехал на тротуар на улице Бурбон-стрит и врезался в толпу людей, праздновавших наступление Нового года.

По официальным данным, на месте погибли 10 человек, более 30 получили ранения. После аварии водитель открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались его задержать, и ранил двух правоохранителей.

Представитель ФБР Алета Дункан заявила, что на месте смертельной аварии в Новом Орлеане нашли самодельные взрывные устройства. При этом она подчеркнула, что ведомство пока не считает случившееся терактом.

США Машины Водители Полиция Новый год
01 января 2025, 16:25
Молдавия перешла на электроэнергию из Румынии
РИА «Новости»
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После снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на газе из России, Молдавия перейдет на электроэнергию из Румынии. Об этом сообщила местная госкомпания Energocom.

В январе собственные мощности республики дадут максимум 127 тысяч мегаватт-час, что составляет лишь 28% от общего потребления. Еще 10% покроют из возобновляемых источников энергии, которые напрямую зависят от погоды. Остальную часть потребления, а это больше 60%, стране обеспечит Румыния.

C 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долгов и многократных нарушений контракта республикой. В Кишиневе отказались урегулировать вопрос с невыполненными платежными обязательствами, подчеркнул RT. Молдавская сторона заявила, что не признает «предполагаемых долгов» за газ.

Молдавия Газпром Румыния
01 января 2025, 15:30
Илон Маск рассказал о предчувствии на 2025 год
Global Look Press
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Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассказал о своих ожиданиях от наступившего года. В соцсети X он написал о том, что подсказывает ему интуиция.

«У меня хорошее предчувствие на 2025 год», - подчеркнул основатель SpaceX.

Накануне глава компании сменил имя. В социальной сети он взял псевдоним Kekius Maximus (Кекиус Максимус). Такое же название носит криптовалюта, вдохновленная мемом с лягушонком Пепе.

Ранее Маск рассказал, как видит правление на Марсе , когда планету колонизируют. Предприниматель порекомендовал будущим марсианам выбрать прямую, а не представительную демократию.

Бизнесмен добавил, что беспилотные космические корабли будут регулярно летать на Марс в ближайшие два года, а уже примерно через четыре года туда отправят корабли с экипажами. Маск выразил уверенность в том, что планету удастся освоить.

Соцсети Илон Маск
01 января 2025, 14:58
Газ в Приднестровье остался лишь для приготовления пищи
РИА «Новости»
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В Приднестровье газ сохраняется только для приготовления пищи в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

В компании отметили, что отключения коснулись котельных частных домов в городах, селах и поселках, а также многоквартирных домов с подключением к одному газопроводу с частными домовладениями.

«В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня», - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что абонентам необходимо закрыть газовые краны на своих приборах и не пытаться восстанавливать подачу газа.

С 1 января «Газпром» прекратил транзит газа через территорию Украины в Европу. В компании отметили, что она лишилась юридической и технической возможности для прокачки углеводородов.

Газ Приднестровье

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