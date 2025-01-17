Трампу предрекли нешуточную борьбу за Голливуд

Трамп выбрал на эти кандидатуры популярных и авторитетных актеров , известных своими консервативными взглядами. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне, которых избранный президент назвал своими «глазами и ушами».

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности», - считает Пушков.

Сенатор напомнил, что эти актеры не были замечены на скандальных вечеринках рэпера Пи Дидди, а Гибсона вообще негласно травили из-за его взглядов. Пушков пояснил, что Голливуд считается главной площадкой формирования ценностей современной Америки и Трамп это осознает. Только вот ему предстоит нешуточная борьба за Голливуд.

Ранее пользователи Reddit предположили, что в охватившем Лос-Анджелес пожаре сгорят все улики по делу Пи Дидди, причем заподозрили, что это его рук дело.