17 января 2025, 05:39

Трампу предрекли нешуточную борьбу за Голливуд

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предрек избранному президенту США Дональду Трампу серьезную «борьбу за душу Америки». Так в своем Telegram-канале сенатор прокомментировал сообщение политика о потенциальных спецпосланниках в Голливуде.

Трамп выбрал на эти кандидатуры популярных и авторитетных актеров , известных своими консервативными взглядами. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне, которых избранный президент назвал своими «глазами и ушами».

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности», - считает Пушков.

Сенатор напомнил, что эти актеры не были замечены на скандальных вечеринках рэпера Пи Дидди, а Гибсона вообще негласно травили из-за его взглядов. Пушков пояснил, что Голливуд считается главной площадкой формирования ценностей современной Америки и Трамп это осознает. Только вот ему предстоит нешуточная борьба за Голливуд.

Ранее пользователи Reddit предположили, что в охватившем Лос-Анджелес пожаре сгорят все улики по делу Пи Дидди, причем заподозрили, что это его рук дело.

США Белый дом в США Вашингтон Голливуд Дональд Трамп Актеры Пи Дидди Скандал с Пи Дидди
17 января 2025, 02:50
Мелания Трамп припомнила старые обиды после отказа Мишель Обамы приехать на инаугурацию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Будущая первая леди США Мелания Трамп припомнила жене бывшего президента Барака Обамы Мишель, что в 2017 году она мешала семье республиканца обосноваться в Белом доме. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Обама отказалась от приглашения на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Это возмутило жену избранного президента. Она вспомнила, как в первый срок его правления семья бывшего президента не поделилась некой информацией для переезда в резиденцию.

«На этот раз у меня есть все. В этот раз будет совсем другой переход. <…> Уже упаковала и выбрала мебель, которую нужно будет завезти», - сказала Трамп.

По информации журналистов, отношения семей испортились давно. Особенно сильно враждуют жены политиков.

На инаугурацию Трампа приедет генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Будущий президент хотел предотвратить блокировку его платформы в США.

США Белый дом в США Дональд Трамп Мишель Обама
17 января 2025, 00:48
В США полицейского обвинили в торговле русской женой
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Полицейского в отставке Энтони Уильямса обвинили в торговле собственной женой-россиянкой Катериной Шашолкой. Об этом сообщило издание Independent.

В 2022 году молодожены Энтони Уильямс и Катерина Шашолка летели из города Финикс в Майами. Один из пассажиров обратил внимание на пару. Он предположил, что 63-летний Уильямс силой удерживает 34-летнюю женщину.

Мужчина поделился своими подозрениями с членами экипажа. Они сообщили правоохранительным органам, что афроамериканец торгует своей собственной женой.

Когда самолет приземлился в аэропорту, Уильямса арестовали и посадили в тюрьму. Затем молодожен допросили в департаменте Майами-Дейд. Не найдя доказательств преступления, пару отпустили. Супруги подали жалобу на сайте авиакомпании, но ответа до сих пор не получили.

Ранее в Оренбурга задержали мужчину при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей.

США Женщины Торговля Самолеты Мужчины
16 января 2025, 23:40
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Сердюкова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью. Информацию по санкциям обновили на сайте американского Минфина.

«В список заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна <…>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», - указали в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Американские власти объявили санкции против Сердюкова и некоторых членов его семьи в 2022 году.

Ранее в США частично разрешили проведение операций с рядом российских банков. В этот перечень попали Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, Росбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Стало известно, что Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» внесли в санкционные списки США. Ограничения затронули «Мотовилихинские заводы» и другие российские компании.

США Санкции
16 января 2025, 22:25
Женщина спустя 18 лет обнаружила чужие кости в могиле новорожденной дочери
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Женщина, потерявшая новорожденную дочь после тяжелых родов, спустя 18 лет случайно узнала, что в ее могиле лежат чужие останки. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Британка Рут Эпплби переехала в Испанию в 1980-х годах со своим парнем по имени Говард, которому там предложили работу преподавателя. По ее словам, она планировала уехать на год, но осталась на 24. Женщина также устроилась на работу учительницей.

В 1084 году они поженились и остались жить в прибрежном городе Ла-Корунья. В 1992 году она узнала, что беременна. На УЗИ им сообщили, что родится девочка.

Эпплби положили в местную больницу, когда «срок родов был на две недели просрочен» и сделали кесарево сечение. После родов Эпплби дочь не показали, а ее мужа отправили домой. Потом его попросили вернуться и сказали, что ребенок якобы умер. Похороны младенца провели без нее.

Эпплби вспомнила, что руководство больницы уговаривало их кремировать ребенка, но они отказались. Позже женщина развелась с мужем, вернулась в Великобританию и решила перевезти на родину останки дочери в 2010 году. Тогда во время открытия гроба она и увидела, что внутри находился слишком большой для младенца скелет. Женщина считает, что ее дочь украли для бездетной пары. Она призналась, что все еще надеется найти своего ребенка.

Ранее следователи показали переговоры похитителей восьмилетней девочки в Козельске, снятые на видеорегистратор.

Смертность Дети Беременность Женщины Испания

Новости по теме