06 февраля 2025, 07:22

Трампу предложили вынести импичмент

Global Look Press
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Американскому президенту Дональду Трампу планируют объявить импичмент. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин, сообщила газета The Hill.

Он подчеркнул, что над законопроектом по импичменту уже ведется работа.

«Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», - подчеркнул конгрессмен.

По его мнению, американский лидер заслужил импичмент в связи с высказываниями по сектору Газа. Демократы назвали заявление Трампа попыткой подлить масла в огонь нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США предложил снести палестинский анклав и назвал его непригодным для жизни. Белый дом не будет направлять деньги для переселения людей из сектора Газа, так как это могут сделать другие государства региона, объяснил он. По его словам, США готовы взять анклав под свой контроль, чтобы обеспечить там стабильность.

США Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
06 февраля 2025, 07:24
Крупный пожар вспыхнул в центре Нью-Йорка. На Манхэттене загорелся жилой дом
Unsplash
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В самом центре Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар. На Манхэттене загорелся жилой дом, сообщил Telegram-канал Shot.

«Огонь перекинулся еще на несколько соседних зданий. Могут быть пострадавшие», - написали авторы поста.

Машины пожарных и других экстренных служб заполонили 139-ю Западную улицу в самом популярном элитном районе мегаполиса. Людей эвакуируют из полыхающих зданий, пожар пытаются потушить. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе в США разбушевались крупные лесные пожары , их назвали самыми разрушительными в истории Калифорнии. В феврале многие пожарные только начали восстанавливаться после борьбы со стихией, как власти США отправили спасателям предложение уволиться по собственному желанию. Это сообщение подорвало боевой дух огнеборцев.

США Пожары Нью-Йорк
05 февраля 2025, 23:32
Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам участвовать в женском спорте в США
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который запретит участвовать в женских спортивных соревнованиях людям, которые при рождении были зарегистрированы как мужчины. Об этом сообщил канал ESPN.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

По словам члена палаты представителей США Нэнси Мейс, приказ, который Трамп подпишет в среду во второй половине дня по местному времени, восстановит справедливость и «защитит женщин-атлетов, которые всю свою жизнь трудились, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне».

Сразу после инаугурации Трамп заявил, что добьется, чтобы в США признавались только два пола: мужской и женский. Президента в этом вопросе поддержал и предприниматель Илон Маск, который занял пост главы департамента государственной эффективности. Для миллиардера это личная история.

США Запреты ЛГБТ Дональд Трамп Мужчины История
05 февраля 2025, 22:24
Две туристки умерли при странных обстоятельствах в хостеле на Шри-Ланке
РИА «Новости»
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На Шри-Ланке две туристки погибли в местном хостеле. По предварительным данным, они могли отравиться средством для уничтожения клопов. Об этом сообщило издание The Sun.

Погибшая 24-летняя британка Эбони снимала комнату пополам с семейной парой из Германии. В конце января все трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У них начались головокружения и сильная рвота. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Вскоре несмотря на старания врачей британка скончалась. По данным Telegram-канала Shot , чуть позже погибла и ее 27-летняя соседка из Германии. Ее муж пока остается в больнице.

По предварительной информации, погибшие могли отравиться чрезвычайно токсичным фосфином, которым опрыскивали соседнюю комнату от клопов. Однако сотрудники хостела утверждают, что после дезинфекции заперли комнату на 72 часа.

На данный момент хостел закрыли по решению суда.

Ранее в тайском курортном городе Паттайя мотоциклист на полном ходу сбил семейную пару туристов из России. От удара мужчину и женщину отбросило в разные стороны.

Германия Суд Больницы Шри-Ланка Врачи Женщины Мужчины
05 февраля 2025, 19:35
Власти Никарагуа решили покинуть ФАО и закрыть ее представительства в стране
Unsplash
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Власти Никарагуа заявили о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) после публикации ее доклада. Об этом сообщил Canal 4.

После обнародования доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году Никарагуа обвинило организацию в злонамеренной публикации неподтвержденных данных в политических целях. Все представительства и офисы ФАО в стране закроют.

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна», - подчеркнул министр иностранных дел Вальдрак Йенчке.

В тексте заявления правительства Никарагуа отметило, что отчет ФАО содержит ложную информацию и не является объективным.

«Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа», - объяснили в документе на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя.

Ранее США покинули стразу несколько международных структур. После прихода к власти президента Дональда Трампа они вышли из Совета ООН по правам человека, а также из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

ООН Латинская Америка

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