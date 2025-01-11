11 января 2025, 15:14

Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и Северную Корею

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Избранный президент США Дональд Трамп может включить в свой «список покупок» не только Гренландию и Канаду, но и Кубу, КНДР и Тайвань. Такое заявление сделал бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале для издания The Hill.

В статье подчеркивается, что Трамп - предприниматель, и теперь его деловые интересы лежат в сфере международных отношений, а не в области строительства и гостиничного бизнеса. Как человек, который самостоятельно построил глобальную бизнес-империю, Трамп всегда мыслил оригинально и задавал вопросы, которые оставались без внимания других.

Маккинон задался вопросом, какие еще страны должны быть в «списке покупок» Трампа для «ситуационной осведомленности».

На завершающем этапе своего первого президентского срока Дональд Трамп предпринимал попытки приобрести Гренландию. Однако Дания, как и 80 лет назад, отказалась от продажи острова. Теперь же Трамп вновь вернулся к этой идее.

Ранее премьер-министр острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия в вопросах своей внешнеполитической деятельности слишком зависит от Дании. Он подчеркнул, что жители острова хотят быть гренландцами , а не датчанами или американцами.

После Трампа обвинили в подкупе гренландских бездомных едой и кепками. Он этот якобы сделал, чтобы снять ролик о якобы желании жителей Гренландии стать частью Америки.

Северная Корея Куба Дональд Трамп Тайвань
11 января 2025, 15:06
Syrian Airlines запустит регулярные рейсы между Дамаском и Москвой
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Авиакомпания Syrian Airlines до конца января возобновит регулярные рейсы между Дамаском и Москвой. Об этом ТАСС заявил представитель перевозчика.

Компания планирует, что лайнеры из Дамаска будут, как и прежде, прибывать в московский аэропорт Внуково.

«До конца месяца у нас в планах среди прочих международных маршрутов возобновить также и полеты в Россию», - рассказал представитель Syrian Airlines.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском отменили 8 декабря 2024 года на фоне обострения ситуации в регионе. Экс-президент Сирии Башар Асад покинул страну, и к власти пришло новое правительство, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Аэропорт в Дамаске впервые с 8 декабря возобновил международные рейсы 7 января. Утром борт Syrian Airlines вылетел в город Шарджа в ОАЭ. Директор воздушной гавани Энис Фаллух подтвердил, что число рейсов будет увеличиваться.

Сирия Самолеты Захват власти в Сирии
11 января 2025, 11:52
Появилось видео со стрельбой в новогоднюю ночь в Новом Орлеане
Читайте нас в: Google Новости
В Новом орлеане мужчина в новогоднюю ночь въехал на машине в толпу, а затем открыл огонь по подошедшим к нему правоохранителям. Кадры с ЧП показал телеканал Fox 26 Houston.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

В результате теракта погибли 12 человек, еще 35 получили травмы.

Заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа подтвердил, что преступник летом 2024 года примкнул к террористической организации «Исламское государство»*. Правоохранители выяснили, что нападавший - 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар. Мужчина имел американское гражданства и являлся бывшим военнослужащим.

В ФБР проверяют версию о том, что теракт в Новом Орлане мог быть связан со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Газета Daily Mail сообщила, что оба мужчины служили на одной базе.

Американец въехал в толпу на пикапе на улице Бурбон-стрит. Злоумышленника ликвидировали.

Стрельба Видео
11 января 2025, 08:50
«Попотеть придется». Россия наладила схемы обхода западных санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия выработала эффективные методы, позволяющие обходить западные санкции. Новый пакет санкций, введенный США в отношении энергетической сферы, не вызовет обвала на рынке, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В пятницу Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении более 200 организаций и физических лиц, деятельность которых связана с энергетическим сектором России. Кроме того, под санкции попали более 180 судов.

Цель этих мер - ограничить доступ России к международным рынкам и снизить доходы от экспорта нефти и газа.

«Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнерство, так что обвала рынка не произойдет, хотя „попотеть“, чтобы выстроить новые схемы, нам придется», - сказал Белик.

По его мнению, события последних трех лет стали для России уроком, который оказался более значимым, чем за все предыдущее десятилетие. Этот урок заключается в том, что с западными странами невозможно построить полноценное партнерство, а можно лишь поддерживать хрупкие экономические связи.

«Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит, считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы», - подчеркнул депутат.

Накануне США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики. Аналитик Золтан Кошкович отметил, что новые ограничения вызвали недоумение в Европе. Они призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители.

Кроме того, новые санкции против России ввела Япония. Страна ввела запрет на экспорт в Россию капсаицина, который используется в промышленности, а также 335 видов товаров, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

США Госдума РФ Санкции Россия
11 января 2025, 07:40
Пушков обвинил США в диктатуре после заявлений Цукерберга
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Высказывания основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга о давлении руководства страны подтверждают тот факт, что в США царит либеральная диктатура. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что Цукерберг начал «переобуваться», когда республиканец Дональд Трамп стал выигрывать на президентских выборах.

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорят о „свободе слова“ в США при администрации демократов», - подчеркнул сенатор.

По его мнение, переход главы Meta* на сторону Трампа подтвердил, что в американской прессе царит либеральная диктатура. В Европе дела с этим обстоят еще хуже, добавил Пушков.

Ранее возглавляемая Цукербергом структура пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов. Газета The Wall Street Journal выдвинула гипотезу, что с помощью этого жеста предприниматель хочет наладить отношения с республиканцем.

В своей книге «Спасти Америку» Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года, а также угрожал ему тюремным сроком, если тот будет вмешиваться в избирательный процесс в 2024 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Дональд Трамп Алексей Пушков Марк Цукерберг

Новости по теме