29 февраля 2024, 06:22

Трампу после победы в Мичигане запретили участвовать в праймериз Иллинойса

Unsplash
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Предварительное внутрипартийное голосование республиканцев в штате Иллинойс пройдет без участия Дональда Трампа. Судья округа Кук Трейси Портер постановила исключить его имя из бюллетеней, сообщило Chicago Sun-Times.

Праймериз запланировали 19 марта. Трейси Портер удовлетворила требование обвинителя и приказала избирательной комиссии штата выпустить бюллетени без упоминания бизнесмена. Судебное решение вступит в силу 1 марта, защита сможет его обжаловать.

Основанием для дисквалификации стала четвертая поправка к конституции о том, что должностным лицам запретят снова заступать на службу в случае участия в мятеже. Противники Дональда Трампа потребовали признать нападение на Капитолий 6 января 2021 года восстанием и на этом основании запретить республиканцу баллотироваться в президенты.

Адвокат Кэрин Ледерер заявила, что Трейси Портер действительно изучила материалы дела. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг пообещал обжаловать вердикт в ближайшее время.

Дональд Трамп отпраздновал победу на праймериз Республиканской партии в Мичигане. В голосовании демократов в том же штате лидировал его главный соперник Джо Байден.

США Дональд Трамп Выборы президента США
29 февраля 2024, 06:59
Демократы договорились с республиканцами по шатдауну
Unsplash
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Лидеры конгресса США заключили соглашение, которое позволит не останавливать работу правительства в марте. Для предотвращения шатдауна они примут первый пакет законов о финансировании, сообщило Politico.

Ведущим законодателям удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным и утвердят счета на следующей неделе, чтобы избежать шатдауна 8 марта.

Остальные меры на 2024 финансовый год, в том числе траты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый крайний срок - 22 марта. Если к этому времени их не утвердят, придется приостановить работу правительства.

Одним из самых спорных стал проект помощи Украине , Израилю, Тайваню и мер по обеспечению безопасности южной границы США. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без артиллерийских систем и средств ПВО его армия не справится.

США Конгресс США
29 февраля 2024, 02:47
Жителя Одессы чуть не мобилизовали в троллейбусе
РИА «Новости»
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Сотрудники военкомата в Одессе попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе, но им помещали другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как в салон троллейбуса зашли люди в военной форме и потребовали документы у одного из пассажиров. При этом они не представили удостоверения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), а только военные билеты.

Пассажир возразил, что военные билеты не дают им права проверять документы. За него вступились попутчики, и военкомам пришлось отступить.

На прошлой неделе украинское издание ТСН сообщило, что житель Винницкой области смог избежать мобилизации, дважды придя в военкомат пьяным.

По закону нетрезвых нельзя направлять в воинские части, хотя украинец уверял, что хочет пойти служить. В итоге его так и не мобилизовали. Военкомат подал на мужчину в суд, но его оправдали.

Суд Одесса Военные Мужчины
29 февраля 2024, 02:24
Отсидевшего 50 лет убийцу не смогли казнить в США
РИА «Новости»
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Смертный приговор не смогли выполнить над 73-летним преступником Томасом Юджином Кричем в штате Айдахо. Об этом сообщило Idaho News 6.

По данным департамента исправительных учреждений, «медицинская бригада не смогла установить капельницу» Кричу. Его вернули в камеру. При этом срок исполнения приговора истекает уже сегодня.

Перед смертной казнью Крича накормили последним обедом, на который он выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое.

Мужчину посадили в тюрьму почти 50 лет, сначала он получив смертный приговор за несколько убийств, но позже эту меру наказания заменили на пожизненное заключение. Спустя несколько лет Крич убил сокамерника, из-за чего его приговорили к казни.

Американские СМИ писали, что маньяк признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек.

В начале февраля в Китае казнили супружескую пару, которая жестоко убила детей мужчины от первого брака. Преступление произошло в ноябре 2020 года.

США Убийства Смертная казнь Приговоры
29 февраля 2024, 02:18
У Байдена нашли болезнь, влияющую на умственные способности
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден страдает от нескольких заболеваний. Среди них апноэ во сне, которое может негативно влиять на интеллектуальнее способности человека. Это следует из заключения терапевта, сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, у Байдена также обнаружили гиперлипидемию, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.

Обструктивное апноэ во сне - это нарушение легочной вентиляции. Эта болезнь может привести к снижению работоспособности ухудшению памяти и интеллекта. Впрочем, врачи пришли к выводу, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция американского президента находятся в норме.

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений», - добавили врачи.

Ранее генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, американский президент не в состоянии выполнять свои обязанности из-за снижения когнитивных способностей.

США Болезни Врачи Джо Байден

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