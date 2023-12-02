Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

Бывший американский лидер подал ходатайство, утверждая, что у него на момент беспорядков в Капитолии был президентский иммунитет. Защита Трампа запросила суд снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года будучи президентом США.

«Суд не может прийти к выводу, что наша Конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти», - заявила судья Таня Чуткан.

Суд отклонил оба ходатайства адвокатов Трампа.

Ранее Трампа признали виновным в причастности к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января 2021 года. Суд постановил, что экс-глава США, несмотря на уголовное дело, может остаться в первичном бюллетене президентских выборов.