Трампа заподозрили в желании увеличить пошлины на весь импорт из Китая
Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками введение пошлин в размере 60% на китайские товары. Об этом сообщила газета Washington Post.
По информации издания, американский экс-лидер в случае своего переизбрания хочет устроить «новую масштабную экономическую атаку на Китай». Трамп рассматривает различные варианты для удара по китайской экономике.
В газете добавили, что планы бывшего президента могут привести к «глобальной торговой войне».
«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», - отметили в издании.
По мнению опрошенных газетой экономистов, «атаки по Китаю» могут привести к огромным сбоям не только в экономике США, но и всего мира. Журналисты добавили, что результаты введения пошлин, «намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа».
Ранее американский экс-президент сравнил границу США с «открытой раной» , из-за которой страна гибнет. Он предупредил американцев, что из-за ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами в стране может произойти катастрофа.