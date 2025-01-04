04 января 2025, 01:23

Трампа вызвали в суд за 10 дней до инаугурации

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Суд в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора по делу о фальсификации деловой документации Trump Organization и выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, обязав избранного президента США Дональда Трампа явиться на заседание. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Обвиняемому приказано 10 января 2025 года в 09:30 утра (17:30 по московскому времени - прим. ред.) предстать для вынесения приговора, следующего за вынесением вердикта», - говорится в документе, подписанном судьей Хуаном Мерчаном.

Суд разрешил Трампу присутствовать на заседании не только лично, но и по видеосвязи. При этом его адвокат обязан сообщить о формате присутствия не позднее 5 января.

Приговор Трампу вынесут за 10 дней до официальной церемонии инаугурации, намеченной на 20 января.

В декабре 2024 года нью-йоркский суд отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против политика на фоне его победы на выборах президента.

Ранее Трамп призвал суд закрыть его дело, напомнив о помиловании сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, разбирательством против которого сочли политически мотивированным.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США
04 января 2025, 02:33
США предрекли жуткие катаклизмы в 2025 году
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило изданиеDaily Mail.

В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило издание Daily Mail.

В ходе исследований специалисты выделили несколько опасных сегментов разлома вдоль побережья от Южной Канады до северной Калифорнии. Они подчеркнули, что произойдет сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами высотой до 30 метров.

В статье также напомнили о скоплении магмы под Йеллоустонским супервулканом. Ученые выяснили, что горная порода движется в недостаточно изученную сторону парка. Кроме того, признаки активности начал подавать водный вулкан рядом со штатом Орегон.

Ранее международные эксперты заявили, что Соединенные Штаты столкнутся с более сильными бурями, чем ураган «Хелен».

Сильный шторм обрушится на восточное побережье страны до конца столетия. Это приведет к гибели более 40 тысяч человек.

США Ураган Землетрясения Шторм Ученые Калифорния
04 января 2025, 02:21
Американка решила использовать кровь сына, чтобы не стареть
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница США Марсела Иглесиас собралась использовать кровь своего 23-летнего сына Родриго, чтобы обратить процесс старения вспять. Об этом сообщило издание Daily Star.

«Переливание крови - это новый способ сохранять молодость, особенно если донор - ваш ребенок», - заявила она.

Жительница из Лос-Анджелеса планирует оставаться «вечно молодой», поэтому уже потратила 86 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей) на косметические процедуры. Кроме того, она ежемесячно тратит 780 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) на внутривенные вливания, витамины, кремы и оздоровительные инъекции, борясь с возрастными изменениями.

Женщина называет себя «живой Барби» и утверждает, что сын не против поделиться с ней и бабушкой кровью. Иглесисас убеждена, что клетки молодого донора принесут ей пользу. Сейчас она ищет врача, который готов провести эту процедуру.

При этом специалисты предупреждают, что польза для пожилых людей от такой процедуры не доказана.

Кроме того, в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщало, что использование плазмы молодых доноров не прошло тщательного тестирования, поэтому не исключены риски для здоровья.

Ранее руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, что восстановление зубов поможет вернуть лицу свежесть и молодость.

США Дети Молодежь Врачи Женщины
04 января 2025, 01:56
Военные в Британии призвали повысить расходы на ВПК из-за страха перед Путиным
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Британские военнослужащие призвали премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с The Telegraph рассказали бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст и экс-начальник генштаба сухопутных войск лорд Ричард Даннатт.

«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», - заявили они.

По их мнению, российский лидер якобы может отреагировать на ослабление военного потенциала Великобритании. Кроме того, показатель финансирования ВПК, находящийся сейчас на уровне 2,5%, они посчитали недостаточным.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что британский подводный флот погряз в разврате и наркотиках, отметив, что молодые моряки страдают от групповых изнасилований и отвратительных церемоний посвящения.

Великобритания Военные Россия Владимир Путин Армия Кир Стармер
04 января 2025, 00:26
В США испугались возможного применения Россией ядерного оружия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вашингтон обеспокоился потенциальным применением ядерного оружия (ЯО) Россией, несмотря на заявления об отсутствии таких намерений. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», - сказал он.

Американский госсекретарь также отметил, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

Прошлой осенью Россия обновила свою ядерную доктрину, в которой указано, что применение ЯО допустимо в качестве ответа на такие сценарии, как удар оружием массового уничтожения по российской территории или ее союзникам, а также в случае угрозы суверенитету РФ и Белоруссии.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала реакцию западных стран на испытания баллистической ракеты «Орешник». Она пояснила, что они не поняли посыл президента Владимира Путина о том, что у России хватает и другого оружия, сопоставимого по мощи с ядерным.

Ядерное оружие США Белый дом в США Вашингтон Россия Оружие

Новости по теме