Трампа вызвали в суд за 10 дней до инаугурации

Читайте нас в:

«Обвиняемому приказано 10 января 2025 года в 09:30 утра (17:30 по московскому времени - прим. ред.) предстать для вынесения приговора, следующего за вынесением вердикта», - говорится в документе, подписанном судьей Хуаном Мерчаном.

Суд разрешил Трампу присутствовать на заседании не только лично, но и по видеосвязи. При этом его адвокат обязан сообщить о формате присутствия не позднее 5 января.

Приговор Трампу вынесут за 10 дней до официальной церемонии инаугурации, намеченной на 20 января.

В декабре 2024 года нью-йоркский суд отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против политика на фоне его победы на выборах президента.

Ранее Трамп призвал суд закрыть его дело, напомнив о помиловании сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, разбирательством против которого сочли политически мотивированным.