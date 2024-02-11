Трампа сравнили с Терминатором в Великобритании

«В Трампе есть что-то несокрушимое, он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден», - объяснил Дэррок.

Шансы Джо Байдена на переизбрание оказались под ударом на прошлой неделе после того, как в отчете по обращению секретными документами его назвали «пожилым человеком с плохой памятью». Отчет специального прокурора Роберта Хура вызвал панику и ярость в Белом доме. Возраст Байдена уже давно является предметом беспокойства многих демократов и снижает его рейтинги среди избирателей.

«Возраст Байдена, его оплошности и очевидная „умственная хрупкость“ неоднократно подвергались нападкам и насмешкам со стороны Дональда Трампа», - передали журналисты Sky News.

Дэррок предположил, что предвыборной кампании Байдена необходимо пойти на «высокий риск», чтобы вывести президента «на сцену», если он собирается остаться на второй срок у власти.

Нынешний американский лидер стал часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров. Байден даже не смог вспомнить, когда умер его старший сын Бо, есть предположение, что у президента деменция.