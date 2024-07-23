«Предлагаю ему (Трампу - прим. ред.) первую международную поездку запланировать на Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды [Владимира] Зеленского», - заявил он.

Для подавляющего большинства жителей ДНР очевидно, что Байден болен и не может управлять Соединенными Штатами, отметил Волошин. По его словам, сейчас вместо президента страной руководят люди, которые зарабатывают большие деньга на войне.

Встречу с Трампом запланировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приедет в Вашингтон на текущей неделе.