30 января 2025, 08:49

Трамп заявил о возможности предотвратить авиакатастрофу в Вашингтоне

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Экипаж военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, должен был развернуться. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что вертолет летел по «идеальной и рутинной траектории», а борт с пассажирами направлялся прямо на него.

«Ночь ясная, огни на самолете горели - почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? <…> Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить» - заявил Трамп.

По его словам, диспетчерская вышка только спросила у экипажа вертолета, видит ли он воздушное судно. Вместо этого нужно было дать указание развернуться.

Ранее американские СМИ сообщили, что из реки Потомак после авиакатастрофы вытащили 18 погибших. Борт упал в воду после столкновения недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.

США Вертолеты Военные Вашингтон Соцсети Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 06:21
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
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Рухнувший в реку военный самолет перед падением столкнулся с гражданским рейсом недалеко от аэропорта в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Могу подтвердить, что [президенту США Дональду] Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана», - заявила она.

После ЧП в воздушной гавани приостановили прием и вылет воздушных судов.

Ранее самолет с пассажирами упал в Южном Судане. На борту находились 22 человека, 19 из них погибли. Судно принадлежало нефтяной компании Greater Pioneer Operating Company, оно рухнуло после взлета в аэропорту Бентиу штата Юнити.

США Военные Вашингтон Дональд Трамп Самолеты Реки
30 января 2025, 02:54
США депортируют нелегалов в несуществующие страны
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Власти США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию в рамках ужесточения миграционной политики. Об этом сообщило Fox News.

Согласно данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), 337 человек должны быть депортированы в СССР, еще 845 человек - в Югославию. Такая ситуация произошла из-за того, что нелегальные мигранты все это время не обновляли свои документы.

В список, составленный еще при предыдущем лидере страны Джо Байдене, внесли еще 254 гражданина Чехословакии. В ходе программы депортации США должны покинуть от 1,44 миллиона человек. Больше всего мигрантов предполагается выслать в Гондурас (261 651), Гренаду (253 413) и Мексику (252 044).

Ранее власти Мексики отказались принимать Boeing C-17S из Соединенных Штатов с мигрантами на борту. Президент Дональд Трамп сразу после инаугурации начать процесс экстрадиции находящихся в стране нелегалов. Тогда же полицейские начали перекрывать границу с Мексикой.

Мексика США Мигранты СССР Дональд Трамп
30 января 2025, 01:36
Трамп заморозил выделение ХАМАС 50 млн долларов на презервативы для бомб
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое якобы использовало контрацептивы для изготовления бомб. Об этом он сообщил в ходе выступления из Белого дома.

«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», - заявил американский лидер.

Вашингтон также приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.

Трамп посчитал, что это слишком значительная сумма для таких целей, задавшись вопросом, куда конкретно потратили эти деньги. Также он ошибочно назвал Мьянму Бирмой, хотя так она называлась до 1989 года.

Ранее в Белом доме опровергли слухи об отмене заморозки федерального финансирования, пояснив, что ограничения отменят не полностью, а лишь частично.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Оружие Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 января 2025, 23:23
«Мы очень рады». Шольц сделал странное заявление о Германии и США
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма и помощь в становлении демократии. Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», - заявил он.

Шольц раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за поддержку крайне правых немецких политиков, отметив, что «взбешен» этим. Кроме того, канцлер заявил, что бизнесмен якобы не смог должным образом отреагировать «на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершенных немцами в прошлом».

До этого Шольц присутствовал на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим, которая прошла 27 января. На церемонии также присутствовали и другие зарубежные гости, в частности король Великобритании Карл III. Только Россия не получила приглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно Красная армия освободила узников лагеря смерти в Польше и открыла человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма и помощь в становлении демократии.

Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung.

Германия США Вторая мировая война СССР Россия Илон Маск Олаф Шольц

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