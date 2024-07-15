Трамп заявил о возможном прекращении двух дел в отношении него

«Он также заявил, что, „по нашим сведениям“, Байден прикажет министерству обороны прекратить два преследования Трампа», - отметили авторы материала.

При этом пока нет никакой другой информации о том, что Байден действительно пойдет на такую меру. Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам кандидат в президенты называет судебный процесс попыткой демократического истеблишмента помешать ему снова попасть в Белый дом.

Накануне в штате Пенсильвания произошло покушение на Трампа. Предварительно, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо Трампа, не причинив ему серьезных травм. Всего пострадали несколько зрителей, один из них скончался.