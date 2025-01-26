Трамп заявил о восторге Мексики из-за переименования залива

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«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Мексика была в восторге. Они сказали: „Это прекрасно“», - подчеркнул глава государства.

Также американский президент предупредил, что в ближайшие месяцы собирается провести в стране налоговую реформу. По его мнению, эти изменения станут «значимым событием» для американцев.

Ранее Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Специальному совету при Министерстве внутренних дел США поручили оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что не все страны примут переименование залива. По его словам, большинство государств Центральной и Латинской Америки откажутся называть Мексиканский залив по-другому.