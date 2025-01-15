15 января 2025, 21:19

Трамп заявил о скором освобождении заложников в секторе Газа

РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении израильских заложников в секторе Газа, ссылаясь на достигнутые договоренности по этому вопросу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

Информацию о том, что палестинская группировка освободит заложников из числа израильтян сообщил и телеканал Al Jazeera , ссылаясь на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - уточнил канал.

Кроме того, по информации телеканала Израиль освободит около 250 палестинских заключенных, а также отведет силы на глубину 700 метров от границ сектора Газа.

До этого Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план полной ликвидации движения ХАМАС , если к инаугурации Трампа не получится договориться по пленным.

США Заключенные Израиль Белый дом в США Вашингтон Тюрьмы Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
15 января 2025, 20:35
Будущий глава ЦРУ пообещал возобновить сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
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США следует сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях. Претендент на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал в случае назначения настроить нового президента Дональда Трампа на восстановление связей. Он заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил CBS News.

Рэтклифф заявил о самой сложной обстановке в ​​сфере национальной безопасности за всю историю Штатов. Украинский кризис, по его словам, способен втянуть США в конфликт с ядерной державой. Кандидат призвал предотвратить превращение враждебных американо-российских отношений в непреднамеренную войну.

«Как директор ЦРУ я буду предупреждать президента, когда русские пытаются нанести ущерб интересам США, но я также буду давать президенту советы, когда есть возможности работать над взаимовыгодными результатами с Россией», - сказал он.

В прошлом Рэтклифф возглавлял Национальную разведку США, работал в сенате и конгрессе. Его кандидатуру считают более традиционной, чем остальные предложенные Трампом на должности в американском правительстве, например потенциальный глава Пентагона Питер Хегсет.

Международные отношения Дональд Трамп Россия ЦРУ
15 января 2025, 20:07
В Газе достигли соглашения о прекращении огня
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Израиль и палестинское движение ХАМАС смогли достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что стороны заключили сделку спустя несколько часов напряженной работы посредников.

Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводились. Официальное заявление опубликуют в ближайшее время.

По данным телеканала Al Jazeera, делегация ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

В первых числах января советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что представители Израиля и ХАМАС в ближайшее время начнут переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.

Израиль Газ Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
15 января 2025, 19:18
Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС
РИА «Новости»
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Объявленные США санкции против Запорожской АЭС не окажут влияния на ее работу. Об этом РИА «Новости» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США», - подчеркнула она.

Яшина напомнила слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева о том, что корпорация уже несколько лет ведет деятельность в условиях санкций, но достигает поставленных задач.

Помимо ЗАЭС, санкционные списки США пополнил выставочный центр «Патриот». Также ограничительные меры затронули 16 граждан России, Турции и Германии и ряд компаний. Среди них - российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

Ранее в декабре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой и политолога Валерия Коровина.

США Санкции АЭС Запорожская АЭС
15 января 2025, 18:56
Россия разделила второе место с Китаем в рейтинге сильнейших армий мира
РИА «Новости»
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Россия и Китай разделили второе место в ежегодном рейтинге сильнейших армий мира. Таблицу опубликовали на сайте Global Firepower.

Судя по рейтингу на 2025 год, первое место в мире занимают США. В топ-10 также вошли Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Последнее, 145-е, место в списке заняли вооруженные силы Бутана.

«Под давлением западных санкций и перед лицом расширяющегося Североатлантического альянса Россия продолжает наращивать усилия на востоке Украины. Ее поддерживают союзники в лице Северной Кореи, Ирана и Китая», - указали авторы сайта.

Год назад в том же рейтинге Россия также заняла второе место. При составлении списка учитывают более 60 факторов - от численности армии и ее финансирования до размеров государства и логистических возможностей.

Рейтинги Россия Армия

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