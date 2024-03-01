01 марта 2024, 07:11

Трамп заявил о привилегиях для нелегалов в США

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Мигранты в США получают больше привилегий и возможностей, чем сами граждане, в том числе ветераны. Такое мнение выразил 45-й президент США Дональд Трамп во время поездки с действующим главой Белого дома Джо Байденом на южную границу. Его слова передал телеканал Fox News.

«Миллионы человек прибывают в Калифорнию : бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно», - заявил республиканец.

По его словам, ветераны не получают ничего, как и другие граждане, давно живущие в США. Трамп обвинил Байдена в том, что в волне мигрантской преступности виновата его администрация. Президент призвал оппонента к сотрудничеству для решения этой проблемы.

Ранее республиканец заявил, что США превращаются в страну третьего мира из-за разгула бандитизма, связанного с мигрантами, а также коррумпированности власти.

США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден
01 марта 2024, 06:14
Байден говорил по шпаргалке на личных встречах и «зависал» при уходе от темы — Маккарти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден неспособен вести беседу без использования заранее заготовленных подсказок. Он общался с людьми по запискам и телесуфлеру даже во время частных встреч с небольшим количеством гостей, сообщил Fox Business бывший председатель палаты представителей Кевин Маккарти.

«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями. <…> Он просто придерживается карточек. И если ты уйдешь, если ты отклонишься от карточек, он не сможет продолжать идти дальше», - сказал он.

Беседы вели, по словам Кевина Маккарти, строго по плану на согласованные заранее темы. Он заявил, что Джо Байден не мог говорить, если собеседник отклонялся от сценария, даже когда речь шла о хорошо знакомой ему теме потолка госдолга.

Политик заявил, что уважает демократа за служение стране, но он уже не тот, каким пришел к власти. Кевин Маккарти признал, что преклонный возраст мешал работе президента.

Джо Байдену 81 год. У него диагностировали гиперлипидемию, апноэ, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.

США Белый дом в США Джо Байден
01 марта 2024, 04:34
Япония объявила санкции против «Калашников» и «Уралвагонзавод»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 компаний, связанных с Россией, включая концерны «Калашников» и «Уралвагонзавод». Об этом сообщили на веб-сайте японского правительства.

Кабмин Японии ввел ограничения из-за ситуации вокруг Украины.

В санкционный список включили уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву, ее коллегу из Ростовской области Ирину Черкасову и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Султаева. В число неугодных лиц попал и командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Помимо «Калашникова» и «Уралвагонзавода» под ограничения попали конструкторское бюро «Новатор», ФГУП «Атомфлот», «Алмаз-Антей» и еще ряд предприятий. Полный список размещен на сайте японского правительства.

Ранее власти Новой Зеландии ввели антироссийские санкции против 45 физлиц и 16 компаний, а также ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Япония Санкции Россия Заводы
01 марта 2024, 03:26
Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) осторожно высказались о возможной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов. Также их беспокоит возможная угроза финансовой стабильности и статуса евро как резервной валюты.

Опасность для Запада заключается в том, что изъятие активов приведет к прецеденту, который подтолкнет другие страны не хранить резервы в западных валютах.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр напомнил, что у Европы нет правовых оснований для ареста российских активов, поэтому странам необходимо больше работать над этим вопросом.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом начать переговоры об использовании прибыли с замороженных активов России на закупку военной техники для ВСУ.

Германия Россия Франция
29 февраля 2024, 23:33
Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Представители клуба не обращались в посольство РФ, сообщила «Чемпионату» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В посольство России в Абу-Даби или в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители „Спартака“ пока не обращались», - сказала она.

По данным Telegram-канала Baza, голландца не выпустили из Объединенных Арабских Эмиратов, где проходили сборы красно-белых. Команде пришлось вылететь в Санкт-Петербург без Промеса. Причина задержания пока не озвучивалась.

В середине февраля Промеса стал фигурантом дела о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Позже футболиста объявили в международный розыск от Интерпола.

Задержания Спартак Футбол

Новости по теме