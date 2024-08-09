Трамп заявил о небывалой опасности для Соединенных Штатов

Турецкое руководство не планирует вводить ограничения в отношении российских туристов, несмотря на указания со стороны Запада. Об этом РИА «Новости» заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, турецкие власти не будут идти на уступки в вопросе турпотока. Эксперт обратил внимание, что эта тема не является предметом санкций. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но категорически отказалась идти на поводу у Запада в вопросе туризма.

«Если бы не эти санкции, мы бы увидели гораздо больше туристов в Турции, мы бы увидели больше российских гостей в Турции», - указал он.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что Белый дом выражает недовольство в связи с увеличением товарооборота между Россией и Турцией.

С 2022 года торговые связи двух стран только крепнут, что создает напряженность в отношениях с США. Американские власти беспокоятся из-за того, что Турция стала основным перевалочным пунктом для западных электронных товаров, отметил RT.