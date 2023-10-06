Трамп заявил о готовности временно стать спикером палаты представителей конгресса США

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«Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», - сказал экс-лидер Штатов.

Трамп отметил, что может стать спикером на «30, 60 или 90 дней», однако его ключевая задача лежит на президентской деятельности.

Ранее политолог Леонид Савин заявил, что отставка спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти может стать полезной для Трампа , ведь экс-президент сможет проявить себя.

Эксперт объяснил, что уход Маккарти случился на фоне жестких разногласий между демократами и республиканцами. Сейчас американская политическая система пребывает в подвешенном состоянии.