Трамп заявил о гордости за США после решения суда о частичном иммунитете

Трамп подчеркнул, что решение Верховного суда станет началом прекращения «охоты на ведьм», организованной против него Джо Байденом при поддержке окружного прокурора.

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец», - написал он.

Телеканал CNN напомнил, что еще за сутки до оглашения решения Верховным судом бывший президент пообещал - документ окажет большое влияние на действующего главу государства Джо Байдена в преддверии новых выборов.

«Интересно посмотреть, что произойдет, но я думаю, что на самом деле это окажет большее влияние на Джо Байдена, чем на меня», - заявил Трамп.

При это он никак не раскрыл свою окончательную мысль.

В итоговом решении Верховного суда говорится, что Трамп не получил полный иммунитет от обвинений по делу о подрыве избирательной кампании 2020 года после штурма Капитолия. Эта мера не распространяется на поступки политика, которые он совершил как частное лицо после потери президентского мандата.

Окончательное решение, какие шаги Трампа подпадут под уголовную статью, примут нижестоящие суды. Они пошагово разберут действия политика в день штурма Капитолия, где сенаторы и конгрессмены в тот день официально оформили победу на президентских выборах Джо Байдена.