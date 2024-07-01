01 июля 2024, 20:37

Трамп заявил о гордости за США после решения суда о частичном иммунитете

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Большой победой для конституции и демократии назвал решение Верховного суда бывший президент США Дональд Трамп после вынесения вердикта о сохранении за ним частичного иммунитета в деле о штурме Капитолия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что решение Верховного суда станет началом прекращения «охоты на ведьм», организованной против него Джо Байденом при поддержке окружного прокурора.

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец», - написал он.

Телеканал CNN напомнил, что еще за сутки до оглашения решения Верховным судом бывший президент пообещал - документ окажет большое влияние на действующего главу государства Джо Байдена в преддверии новых выборов.

«Интересно посмотреть, что произойдет, но я думаю, что на самом деле это окажет большее влияние на Джо Байдена, чем на меня», - заявил Трамп.

При это он никак не раскрыл свою окончательную мысль.

В итоговом решении Верховного суда говорится, что Трамп не получил полный иммунитет от обвинений по делу о подрыве избирательной кампании 2020 года после штурма Капитолия. Эта мера не распространяется на поступки политика, которые он совершил как частное лицо после потери президентского мандата.

Окончательное решение, какие шаги Трампа подпадут под уголовную статью, примут нижестоящие суды. Они пошагово разберут действия политика в день штурма Капитолия, где сенаторы и конгрессмены в тот день официально оформили победу на президентских выборах Джо Байдена.

США Уголовное дело Суд Дональд Трамп Выборы президента США Штурм Капитолия сторонниками Трампа
01 июля 2024, 19:34
Пожар вспыхнул на свалке с опасными химическими отходами в Польше
Global Look Press
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Сильный пожар охватил полигон химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Предварительно, есть информация о шести пострадавших», - заявил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский В тушении пожара задействовали 30 пожарных расчетов, а также специальную группу спасателей по работе с химическими загрязнениями. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров Жителям Воля Ласки рекомендовали не покидать дома и держать окна закрытыми. Согласно неофициальным данным, перед возгоранием прогремел взрыв.

За последние два месяца это уже второй пожар на полигоне химических отходов в Польше. Свалка загорелась рядом с городом Семяновице-Сленске Силезского воеводства 10 мая. На месте работали 58 пожарных из городских служб.

Свалки Пожары Взрывы Польша Полигоны
01 июля 2024, 19:10
Верховный суд США вынес решение об иммунитете Трампа по делу о штурме Капитолия
Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп не обладает полным иммунитетом от обвинений специального прокурора Джека Смита о подрыве избирательной кампании 2020 года после штурма Капитолия. Эта мера не распространяется на поступки, которые политик совершил в качестве частного лица после ухода с поста. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение Верховного суда.

В итоговом постановлении говорится, что определить поступки Трампа, попадающими под уголовное преследование должны нижестоящие суды.

Это означает, что дело о причастности бывшего президента США к штурму Капитолия его сторонниками отправят на новое рассмотрение. При этом нижестоящие суды пошагово разберут каждый шаг, которые оставляющий пост президента совершил в день штурма Капитолия, где проходило официальное оформление победы на выборах Джо Байдена.

Сам Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social назвал решение Верховного суда победой конституции и демократии. В предвыборном штабе действующего главы государства Джо Байдена заявили, что в день взятия Капитолия Трамп «сорвался» из-за неготовности принять поражение и «натравил толпу» на Конгресс.

Представлявший интересы Трампа адвокат Джон Сауэр допустил, что его подзащитный совершил несколько действий, попадающих под частный характер. Как напомнили журналисты, такое заявление юрист сделал во время слушаний после очередного заявления Трампа, что он действовал в рамках своих президентских полномочий, а значит сам процесс не имеет под собой никаких оснований.

В конце мая суд присяжных признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации финансовых документов, через которые он выплатил отступные за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Политик своей вины не признал. Окончательный приговор по этому делу суд огласит 11 июля.

США Уголовное дело Суд Дональд Трамп Штурм Капитолия сторонниками Трампа
01 июля 2024, 18:40
Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады
РИА «Новости»
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Россия в качестве контрмер закрыла въезд на территорию страны 99 гражданам Канады, которые вовлечены в реализацию и разработку русофобского курса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«В порядке контрмер с российской стороны на постоянной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию для 99 канадских граждан, которые активно вовлечены в реализацию русофобского курса официальной Оттавы», - заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что в России относятся к народу по-доброму, отделяя простых канадцев с их заботами и чаяниями от культивирующей ненависть к бросившим вызов глобалистскому миропорядку нынешней политической элите страны.

В очередной «стоп-лист» попала мэр Торонто Оливия Чоу и 15 канадских сенаторов.

В июне Канада ввела санкции против компании «Победа» и ряда российских СМИ, среди них - телеканалы Мариуполь-24», «Санкт-Петербург» и «Таврия».

Канада Санкции Россия
01 июля 2024, 18:31
Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в обозримом будущем хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее выступление транслировали на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности.

«Мы видим, что цель Путина - бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой», - отметила Бербок.

По ее словам, сейчас важно защитить «каждый квадратный сантиметр» Европы. Кроме того, нужно усилить поддержку Украины. Германия как самая крупная страна Евросоюза несет особую ответственность в этом вопросе, добавила политик.

Глава МИД ФРГ не первый раз высказывается в адрес президента России. Выступая на предвыборном митинге, она заявила, что прекращение боевых действий и установление мира на Украине зависит от Путина.

Германия Европа Россия Владимир Путин

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