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Он отметил, что строительство «СП-2» было самой важной задачей России. Газопровод между РФ, Германией и всей Европой является крупнейшим в мире.

«Я уничтожил его. Я остановил его», - сказал Трамп.

Он также назвал больными всех , кто считает его «другом и шпионом России».

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что украинского кризиса можно было бы избежать при переизбрании Трампа на пост президента. «Некоторые вещи» при его правлении смогли укрепить «глобальную стабильность».

Газопровод «Северный поток - 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.