01 ноября 2024, 10:01

Трамп заявил, что уничтожил «Северный поток — 2»

РИА «Новости»
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Газопровод «Северный поток — 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он отметил, что строительство «СП-2» было самой важной задачей России. Газопровод между РФ, Германией и всей Европой является крупнейшим в мире.

«Я уничтожил его. Я остановил его», - сказал Трамп.

Он также назвал больными всех , кто считает его «другом и шпионом России».

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что украинского кризиса можно было бы избежать при переизбрании Трампа на пост президента. «Некоторые вещи» при его правлении смогли укрепить «глобальную стабильность».

Газопровод «Северный поток - 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Газопровод Северный поток — 2 Дональд Трамп Северный поток
01 ноября 2024, 10:17
Госдуму призвали оставить Британию без приставки «Велико»
Unsplash
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«Ветераны России» выступили с инициативой убрать слово «Великая» из названия Великобритании в учебных материалах. В интервью изданию Life.ru глава общественной организации Ильдар Резяпов объяснил, что нынешняя политическая ситуация в Великобритании не соответствует понятию «великая держава».

В прошлом Великобритания действительно была независимой страной с влиятельными правителями и процветающей экономикой, отметил Резяпов. Но в настоящее время государство переживает экономические, социальные и промышленные проблемы.

По его мнению, Британия сейчас - «разменная монета». Страна представляет собой объект политических махинаций и манипуляций, которые приводят к эскалации напряженности.

«Для нас очевидно, что такое государство не может носить название „Великая“», - заявил Резяпов.

Ранее историк Олег Матвеев рассказал, что Великобритания давно запустила кампанию по демонизации России. По его мнению, еще 100 лет назад британские спецслужбы сговорились с партией консерваторов ради провокации против СССР.

Великобритания Россия
01 ноября 2024, 09:26
Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь после сообщений о похищении талибами
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Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) вышел на связь после своего недельного исчезновения. По информации Telegram-канал Shot, с мужчиной все в порядке, он продолжает путешествовать.

«Бабко намекнул, что никакого похищения, о котором ранее написали пакистанские СМИ, не было и пошутил, что его „отпустили и сверху пивка дали“», - написали авторы публикации.

Путешественник перестал выходить на связь 24 октября. Появились версии, что его захватили в плен члены группировки «Хафиз Гюль Бахадур», близкой к «Талибану»*. Однако позже выяснилось, что мужчина предупреждал друзей, что будет без связи до 3 ноября.

«Захватившие меня в плен талибы* стреляют. Я от них ухожу, они не могут в меня попасть», - сказал спокойно идущий блогер на видео.

Где Щупальце на самом деле пропадал целую неделю - неизвестно.

Ранее посольство России в Пакистане начало проверять информацию о похищении россиянина на северо-западе Пакистана.

* Запрещенная в России террористическая организация Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя - Игорь Бабко) вышел на связь после своего недельного исчезновения. По информации Telegram-канал Shot , с мужчиной все в порядке, он продолжает путешествовать.

Блогеры Россия Пакистан
01 ноября 2024, 07:41
В Британии заявили о недовольстве Китая из-за сближения России с КНДР
РИА «Новости»
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Китай раздражен очевидным уклоном КНДР в сторону России. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

«Китайские чиновники могут опасаться, что господин Ким (Чен Ын, лидер КНДР - прим. ред.) станет менее зависимым от их страны», - написали авторы материала.

По их мнению, северокорейский лидер «охлаждается по отношению к Китаю». Воодушевленный поддержкой России Ким Чен Ын может стать более провокационным в отношении Южной Кореи. При этом Китай заинтересован в стабильности на Корейском полуострове. Конфликт в этом регионе может оказать большое влияние на приграничные города КНР.

Южнокорейские журналисты ранее заявили, что лидер КНДР усилил охрану из-за его возросшей публичной активности. В последнее время политик посетил 110 мероприятий.

Отношения Россия КНДР Китай
01 ноября 2024, 01:26
Артиллерия США атаковала ополченцев в Сирии
РИА «Новости»
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Американская артиллерия открыла огонь в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии по позициям союзного сирийской армии ополчения. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных, расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар», - заявил источник агентства.

Ранее, 11 октября, стало известно, что американские военные обстреляли союзные силы Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. США осуществили четыре удара.

А в начале сентября базу Пентагона в той же провинции атаковали ракетами. В это время на ней проводили совместные учения с «Сирийскими демократическими силами».

США Ракеты Пентагон Сирия Военные Взрывы Армия

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