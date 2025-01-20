Трамп заявил, что США «заберут назад» Панамский канал

По мнению политика, сейчас каналом управляет Китай.

«Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», - добавил Трамп.

Он также вновь обвинил власти Панамы в том, что они берут чрезмерно высокую плату за проход по каналу с американских судов.

В конце декабря Трамп впервые публично заявил, что США восстановят контроль над Панамским каналом. Американские власти передали Панаме этот водный путь в 1999 году. Он объяснил, что Китай оказывает свое влияние на режим работы Панамского канала и пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».

КНР формально канал не контролирует и не управляет им. Однако дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на входах в Панамский канал.

В январе Трамп также вновь заговорил и о планах по объединению США и Канады.