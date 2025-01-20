20 января 2025, 21:30

Трамп заявил, что США «заберут назад» Панамский канал

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США взять под контроль Панамский канал. Трансляцию инаугурационной речи Трампа вел 360.ru.

По мнению политика, сейчас каналом управляет Китай.

«Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», - добавил Трамп.

Он также вновь обвинил власти Панамы в том, что они берут чрезмерно высокую плату за проход по каналу с американских судов.

В конце декабря Трамп впервые публично заявил, что США восстановят контроль над Панамским каналом. Американские власти передали Панаме этот водный путь в 1999 году. Он объяснил, что Китай оказывает свое влияние на режим работы Панамского канала и пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».

КНР формально канал не контролирует и не управляет им. Однако дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на входах в Панамский канал.

В январе Трамп также вновь заговорил и о планах по объединению США и Канады.

США Дональд Трамп Китай Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:57
«Есть только два пола». Трамп заявил, что в США официально признают только два гендера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал, что США  начнут официально признавать только два гендера, мужской и женский. Трансляцию выступления политика вел 360.ru.

Трамп добавил, что намерен положить конец политике администрации Джо Байдена. По его словам, правительство Байдена внедряло вопросы расы и гендера в «каждый аспект общественной и частной жизни».

CNN указал, что в команде Трампа уже назвали его заявления «здравым смыслом».

«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский», - подчеркнул Дональд Трамп.

У Капитолия, где проходила инаугурация Трампа, уже собрались протестующие против таких мер. Демонстранты установили на площади небольшую гильотину.

В той же речи Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:19
Трамп заявил, что бог спас его, чтобы он сделал Америку снова великой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи напомнил про неудавшееся покушение на него в Пенсильвании и отметил, что его спас бог. Трансляцию церемонии вел 360.ru на своей странице во «ВКонтакте».

Трамп отметил, что его пытались лишить свободы и жизни те, кто хочет остановить его дело. Первое покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года.

«Пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой», - заявил Трамп.

В своей речи президент пообещал создать сильнейшую в мире армию, при этом заявил, что хочет гордиться своей ролью миротворца и объединителя.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:42
Америка прежде всего. Трамп сделал первые заявления на посту президента США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь. В первых же заявлениях он пообещал «поставить Америку прежде всего», трансляцию мероприятия ведет 360.ru.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:40
Трамп по традиции дал клятву соблюдать Конституцию США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Избранный президент США Дональд Трамп принес традиционную клятву. Трансляцию церемонии инаугурации ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».

В клятве Трамп обещал добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию Соединенных Штатов.

Едва вступив в должность главы государства, Трамп объявил о запуске кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации. Акция продлится 24 часа.

Церемония инаугурации в 2025 году прошла в ротонде , а не на ступенях Капитолия. Такое отступление от правил обосновали плохой погодой. Традиционный поцелуй с супругой вышел немного смазанным , помешала широкополая шляпа Мелании. Для инаугурации новый президент выбрал строгий костюм и темно-лиловый галстук.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025

Новости по теме