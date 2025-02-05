05 февраля 2025, 04:47

Трамп заявил, что США «возьмут под свой контроль» сектор Газа и наведут там порядок

РИА «Новости»
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США готовы взять сектор Газа под свой контроль и начать расчистку эксклава от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, его слова привел телеканал CNN.

Газа во владении США Лидер США заявил, что в долгосрочной перспективе владение США сектором Газа принесет стабильность в эту часть Ближнего Востока, а возможно, и на весь Ближний Восток. По его словам, идея того, что США будут развивать этот регион и создавать там рабочие места нравилась всем, с кем он обсуждал ее.

«Мы возьмем под свой контроль сектор Газа и сделаем все это», - сказал он, добавив, что, вступив во владение регионом, Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность по разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

Также республиканец планирует избавиться от всех разрушенных зданий и «выровнять местность», способствовать экономическому развитию и создать «неограниченное количество жилья и мест работы» в регионе.

Кроме этого, Трамп не исключил отправку американских военнослужащих в Газу для обеспечения безопасности.

Чем еще США помогут Израилю Ранее американский президент заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. По словам Трампа, движение использовало контрацептивы для изготовления бомб.

Также накануне, 4 февраля, лидер США подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран. При подписании документа глава США также выразил надежду, что пользоваться этими мерами не придется «слишком часто».

США Израиль Доллары США Газ Рабочие места Работа Иран Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
05 февраля 2025, 04:09
«Трампу нужно успокоиться и попить таблеток». Политолог объяснил, почему невозможна Ялта 2.0
РИА «Новости»
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Западные СМИ, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, пишут, что они вместе с лидером КНР Си Цзиньпином могут устроить Ялту 2.0 и поделить мир на сферы влияния, как это сделали главы СССР, США и Британии в 1945 году. Что стоит на пути развития этого варианта, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил политический психолог и советник Сергей Маркелов.

«Слишком много недоговоренностей» По словам эксперта, ждать международной встречи, подобной ялтинской в 1945 году, пока слишком рано из-за того, что на данном этапе остается слишком много пунктов, по которым странам еще предстоит договориться.

Мир ждет, когда Трамп успокоится Эксперт уточнил, что скорее всего раньше осени 2025 года никаких серьезных изменений не случится. Советник считает, что сейчас американский лидер проводит «реактивную политику», которая не может вестись в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно дождаться, когда он успокоится, прежде чем рассчитывать на серьезные встречи и договоренности на международном уровне.

«Трампу нужно успокоиться, выспаться. Попить какие-то таблетки, которые успокаивают реактивную политику. Потому что реактивная политика долго не будет. Таким способом, каким Трамп запустил сегодня управление и перезагрузку США, перезагрузка серьезно не делается. Мы видим, что заявления оторваны от результата, от качества результата», - подчеркнул политолог.

По словам Маркелова, весь мир сейчас ждет, пока лидер Соединенных Штатов усмирит свои политические порывы и представит результаты своей работы.

«Мир ждет результатов. А Россия и Китай, как два члена самой яркой политической тройки занимают спокойное медитативное состояние», - подвел итог Маркелов.

США СССР Дональд Трамп Россия Работа Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
04 февраля 2025, 21:25
Удар стихии нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Стамбула
Unsplash
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Авиационные власти Турции существенно сократили количество рейсов в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен на азиатской стороне Стамбула. Ограничения из-за непогоды ввели на ближайшие несколько дней, сообщило местное издание Türkiye Today.

Авиационные власти Турции существенно сократили количество рейсов в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен на азиатской стороне Стамбула. Ограничения из-за непогоды ввели на ближайшие несколько дней, сообщило местное издание Türkiye Today.

Около 30% всех рейсов планируется отменить на 5 и 6 февраля. Руководство воздушной гавани призвало пассажиров следить за последними обновлениями и объявлениями на веб-сайтах авиакомпаний и в кол-центрах.

Кроме того, 10% оставшихся рейсов отменят и 7 февраля.

Стамбульский координационный центр по чрезвычайным ситуациям (AKOM) ранее опубликовал заявление, в котором предупредил жителей о необходимости готовиться к снегопаду и гололедице. Снежная буря придет в Стамбул уже в среду, 5 февраля.

Сильнейший снегопад обрушился и на Японию. Мощная буря накрыла северный остров Хоккайдо, власти уже закрыли здесь сотни школ.

Турция Погода Авиакомпании Стамбул Снегопад
04 февраля 2025, 21:19
США могут возобновить зарубежную помощь
РИА «Новости»
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Государственный департамент сделал масштабные исключения из режима приостановки программы зарубежной помощи США. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе, его процитировал ТАСС.

По сообщению Госдепа, значительная часть программ зарубежной помощи возобновили. Рубио отметил, что программы заморозили, чтобы провести обзор.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», - заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что исключение сделали для программ, укрепляющих безопасность Америки и делающих ее сильнее. Речь идет о «комплексных исключениях», которые действуют уже около недели.

Финансирование почти всех программ иностранной помощи приостановили 25 января сроком на 90 дней. Приказ коснулся практически всех действующих на той момент программ, в том числе помощь Украине, Иордании и Тайваню, однако за исключением Израиля и Египта.

США Госдеп США
04 февраля 2025, 18:57
Фото голого «Дональда Трампа» слили в Сеть
Global Look Press
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В Сети появилось фото якобы голого «Дональда Трампа». Снимок опубликовали на странице президента США в соцсети Х.

По данным Telegram-канала Baza , хакеры взломали аккаунт американского лидера и подменили ссылку bitly в одном из старых постов от 2011 года. Соцсеть обновила предпросмотр, пост стал самым комментируемым в этом аккаунте.

В 2020 году агентство Reuters провело расследование и установило, что фото голого «Трампа» - проект художницы Элисон Джексон. Мужчина на снимке действительно похож на президента США, но в оригинальной версии есть надпись: «Это не Дональд Трамп».

В октябре 2024-го хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба Трампа. Шпионская операция началась еще за несколько месяцев до этого события.

Фото США Соцсети Дональд Трамп Хакеры

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