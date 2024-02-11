Трамп заявил, что поддержит «атаки» России на страны НАТО

В издании отметили, что скандальное заявление Трампа вызвало возмущение в Белом доме.

На предвыборном митинге в Южной Каролине экс-президент предположил, что некоторые лидеры крупных стран в будущем могут обратиться к США с просьбой «защитить их от России». Трамп рассказал, что в ответ на это напомнил бы западным государствам об их долгах.

«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших - прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить», - указал кандидат в президенты.

Ранее Трамп предложил США перестать бесплатно направлять помощь Израилю и Украине. По словам политика, Белому дому следует перевести финансирование других стран в формат займов.