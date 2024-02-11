Трамп заявил, что поддержит «атаки» России на страны НАТО
Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что после переизбрания президентом поощрял бы «атаки» России на некоторые страны НАТО. На такой шаг политик пойдет в том случае, если государства не выполнят перед Североатлантическим альянсом свои финансовые обязательства. Об этом сообщила газета The Guardian.
В издании отметили, что скандальное заявление Трампа вызвало возмущение в Белом доме.
На предвыборном митинге в Южной Каролине экс-президент предположил, что некоторые лидеры крупных стран в будущем могут обратиться к США с просьбой «защитить их от России». Трамп рассказал, что в ответ на это напомнил бы западным государствам об их долгах.
«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших - прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить», - указал кандидат в президенты.
Ранее Трамп предложил США перестать бесплатно направлять помощь Израилю и Украине. По словам политика, Белому дому следует перевести финансирование других стран в формат займов.