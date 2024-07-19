19 июля 2024, 07:48

Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

РИА «Новости»
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания. Об этом он сказал на съезде республиканцев в Милуоки.

По мнению Трампа, северокорейский лидер скучает по нему.

«У меня получалось ладить с ним. Если вы помните, мы добились прекращения пусков ракет из стороны КНДР. Теперь они вновь принялись за старое, но когда я вернусь, то снова полажу с Кимом. Уверен, что он тоже хочет моего возвращения. Думаю, что он скучает», - привело слова Трампа РИА «Новости».

Политик добавил, что демократы во главе с Джо Байденом получили планету мира и превратили ее в «планету войны».

«Просто посмотрите на происходящее на Украине. Города бомбят, как людям жить в условиях, если дома разрушают до основания?» - спросил он.

Ранее Трамп обещал положить конец всем конфликтам , которые начались при Байдене.

США Дональд Трамп
19 июля 2024, 07:20
Байден выйдет из президентской гонки в США, но не поддержит Харрис
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден в случае отказа от участия в предвыборной гонке не станет публично поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом в эфире консервативного телеканала Newsmax со ссылкой на источники в кругу демократов сообщил обозреватель Марк Гальперин.

По его словам, скорее всего Байден объявит о решении сняться с президентской гонки в ближайшие выходные, вероятно, в воскресенье.

«Для Байдена уже подготовили речь. Он останется на посту президента до итогов выборов. Также он не станет выдвигать кандидатуру Камалы Харрис в роли преемника. Демократы надеются, что Байден поддержит открытый процесс, чтобы они сами выбрали кандидата на выборах от партии», - сказал обозреватель.

Съезд Демократической партии запланирован в Чикаго с 19 по 22 августа.

Ранее американские СМИ назвали главного претендента для замены Байдена в предвыборной гонке.

США Джо Байден
19 июля 2024, 05:56
«Все изменилось». В США рассказали о переменах после покушения на Трампа
РИА «Новости»
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Журналист Такер Карлсон во время выступления на съезде Республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин) заявил, что после покушения на бывшего президента Дональда Трампа все изменилось, а сам он стал лидером нации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист заявил, что после покушения изменился мир, нация, сам съезд и даже Трамп.

«Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации», - подчеркнул Карлсон.

Он также признался, что созвонился с Трампом в течение нескольких часов после попытки покушения. По его словам, политик не сказал ни слова о себе, отметив, что был поражен толпой, которая не побежала после выстрелов, гордился этими людьми.

Ранее британские СМИ написали, что решения президента Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников США. В частности, речь идет о поддержке Белого дома политики геноцида Израиля.

Стрельба Дональд Трамп Выборы президента США Такер Карлсон Покушение на Дональда Трампа
19 июля 2024, 05:28
Два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве
РИА «Новости»
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В Тель-Авиве в результате взрыва по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

По информации медицинской службы «Маген Давид Адом», двоих человек госпитализировали с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека пострадали от шока, помощь им оказали на месте.

До этого издание сообщило, что взрыв, предположительно, прозвучал на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема. На место прибыли полицейские, пожарные и спасательные службы.

Кроме того, газета и израильские паблики опубликовали фотографию, предположительно, крыла и двигателя беспилотника, обнаруженные на месте происшествия.

Сейчас армия и полиция проверяют версию, правда ли причиной взрыва стал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не зафиксировали, тревогу не объявляли.

Детали произошедшего еще уточняются, как и количество пострадавших.

Ранее в Минздраве Газы сообщали, что при ударе ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси провинции Хан-Юнис погибли 90 человек и 300 пострадали.

Израиль Скорая помощь Взрывы
19 июля 2024, 04:51
Этнические пакистанцы устроили массовые беспорядки в Лидсе
РИА «Новости»
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В Великобритании начались массовые беспорядки с участием мигрантов — этнических пакистанцев. Об этом сообщил телеканал Talk TV.

По предварительной информации, сотни протестующих вышли на улицу в районе Хэрхиллс в Лидсе после того, как полицейские забрали из проживающей там семьи пятерых детей. Полицию вызвали сотрудники социальных служб. Поводом стала госпитализация ребенка с умышленно нанесенной травмой головы.

Толпа протестующих перевернула на своем пути несколько машин, разбивая при этом стекла и выламывая двери. Полицейских, которые должны были им противостоять, забросали подручными средствами. Силовики в страхе сбежали.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

В этом районе проживают в основном пакистанцы и выходцы других частей Южной Азии. Это не первые беспорядки. До этого волнения произошли в 2001 году. Тогда полицейские задержали одного из местных жителей по подозрению в подделке документа, подтверждающего оплату транспортного налога.

Ранее в Германии запретили украинцам протестовать на родном языке.

В Великобритании начались массовые беспорядки с участием мигрантов - этнических пакистанцев. Об этом сообщил телеканал Talk TV.

Великобритания Англия Поджоги Мигранты Пакистан

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