Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

По мнению Трампа, северокорейский лидер скучает по нему.

«У меня получалось ладить с ним. Если вы помните, мы добились прекращения пусков ракет из стороны КНДР. Теперь они вновь принялись за старое, но когда я вернусь, то снова полажу с Кимом. Уверен, что он тоже хочет моего возвращения. Думаю, что он скучает», - привело слова Трампа РИА «Новости».

Политик добавил, что демократы во главе с Джо Байденом получили планету мира и превратили ее в «планету войны».

«Просто посмотрите на происходящее на Украине. Города бомбят, как людям жить в условиях, если дома разрушают до основания?» - спросил он.

Ранее Трамп обещал положить конец всем конфликтам , которые начались при Байдене.