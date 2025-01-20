20 января 2025, 22:18

Трамп заявил, что на Марсе появится американский флаг

Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. Такое заявление он сделал в своей речи на церемонии инаугурации, трансляцию которой вел 360.ru.

По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста, которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города, и которая будет повышать планку ожиданий.

«Мы будем двигаться по нашему предначертанному судьбой пути к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на Марсе», - заявил Трамп.

Он отметил, что США еще больше закрепят свою ведущую роль в освоении космоса, рассматривая космическую программу как один из важных элементов национального развития и достижения величия.

Также Трамп пообещал ввести режим ЧС в связи с ситуацией, которая сложилась на южной границе страны. Он анонсировал эти действия в качестве первого шага на президентском посту.

США Планета Марс Дональд Трамп Космос Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:29
Маск пришел в восторг от обещания Трампа водрузить флаг США на Марсе
Global Look Press
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В своей инаугурационной речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал, что американский флаг появится на планете Марс. Присутствующий на церемонии глава компании SpaceX Илон Маск пришел в восторг от этих слов.

«Мы также отправим американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс», - заявил Трамп.

Маск отреагировал на эти слова, подняв два пальца вверх в знак одобрения. На реакцию миллиардера обратили внимание журналисты. Зал аплодировал словам президента.

Трамп заявил, что намерен положить конец политике своего предшественника Джо Байдена. Он пообещал, что в Америке будет два гендера , общество перестанет обращать внимание только на цвет кожи, а будет базироваться на заслугах.

США Планета Марс Дональд Трамп Илон Маск Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:57
«Есть только два пола». Трамп заявил, что в США официально признают только два гендера
РИА «Новости»
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Американский лидер Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал, что США  начнут официально признавать только два гендера, мужской и женский. Трансляцию выступления политика вел 360.ru.

Трамп добавил, что намерен положить конец политике администрации Джо Байдена. По его словам, правительство Байдена внедряло вопросы расы и гендера в «каждый аспект общественной и частной жизни».

CNN указал, что в команде Трампа уже назвали его заявления «здравым смыслом».

«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский», - подчеркнул Дональд Трамп.

У Капитолия, где проходила инаугурация Трампа, уже собрались протестующие против таких мер. Демонстранты установили на площади небольшую гильотину.

В той же речи Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:30
Трамп заявил, что США «заберут назад» Панамский канал
Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США взять под контроль Панамский канал. Трансляцию инаугурационной речи Трампа вел 360.ru.

По мнению политика, сейчас каналом управляет Китай.

«Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», - добавил Трамп.

Он также вновь обвинил власти Панамы в том, что они берут чрезмерно высокую плату за проход по каналу с американских судов.

В конце декабря Трамп впервые публично заявил, что США восстановят контроль над Панамским каналом. Американские власти передали Панаме этот водный путь в 1999 году. Он объяснил, что Китай оказывает свое влияние на режим работы Панамского канала и пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».

КНР формально канал не контролирует и не управляет им. Однако дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на входах в Панамский канал.

В январе Трамп также вновь заговорил и о планах по объединению США и Канады.

США Дональд Трамп Китай Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:19
Трамп заявил, что бог спас его, чтобы он сделал Америку снова великой
Global Look Press
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Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи напомнил про неудавшееся покушение на него в Пенсильвании и отметил, что его спас бог. Трансляцию церемонии вел 360.ru на своей странице во «ВКонтакте».

Трамп отметил, что его пытались лишить свободы и жизни те, кто хочет остановить его дело. Первое покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года.

«Пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой», - заявил Трамп.

В своей речи президент пообещал создать сильнейшую в мире армию, при этом заявил, что хочет гордиться своей ролью миротворца и объединителя.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа Инаугурация Трампа 2025

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