Трамп заявил, что Харрис ему будет легче победить на выборах

Для властей России сейчас в приоритете достижение целей спецоперации, а не итоги выборов в Соединенных Штатах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Telegram-каналу Shot.

«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться», - сказал он.

Представитель Кремля посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США.

Также Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин называл действующего лидера Джо Байдена более предпочтительным кандидатом в президенты США, так как он более предсказуем, чем Дональд Трамп.

В воскресенье Джо Байден официально отказался участвовать в борьбе за переизбрание на второй президентский срок. В своем заявлении он предложил поддержать кандидатуру Камалы Харрис. По словам Байдена, он не будет покидать Белый дом досрочно.