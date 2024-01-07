Трамп заявил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов
Джо Байден ведет опасную политику, которая может спровоцировать начало третьей мировой войны и уничтожить США. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Айове. Его слова привело РИА «Новости».
«Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам», - заявил кандидат в президенты.
По мнению Трампа, он бы никогда не допустил украинского кризиса и ближневосточного конфликта, а также удержал ситуацию на Корейском полуострове под контролем. Политик подчеркнул, что для этого нужно «ладить с людьми».
«Им не нравилось, что я поладил с Путиным», - пояснил Трамп.
Представитель Республиканской партии США отметил, что только он в состоянии спасти Америку от той пропасти, в которую она вот-вот сорвется.
В Великобритании всерьез начали рассматривать возможность победы Трампа на выборах. МИД страны собирает секретное досье на него.