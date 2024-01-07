Трамп заявил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов

«Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам», - заявил кандидат в президенты.

По мнению Трампа, он бы никогда не допустил украинского кризиса и ближневосточного конфликта, а также удержал ситуацию на Корейском полуострове под контролем. Политик подчеркнул, что для этого нужно «ладить с людьми».

«Им не нравилось, что я поладил с Путиным», - пояснил Трамп.

Представитель Республиканской партии США отметил, что только он в состоянии спасти Америку от той пропасти, в которую она вот-вот сорвется.

В Великобритании всерьез начали рассматривать возможность победы Трампа на выборах. МИД страны собирает секретное досье на него.