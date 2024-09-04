Трамп заставил паниковать истеблишмент, посещавший остров Эпштейна

«Люди очень нервничают… Они сейчас будут в слепой панике… Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей», - привело издание слова одной из пострадавших от Эпштейна.

По информации газеты, многие из гостей острова - очень могущественные люди, в свое время они постарались скрыть свои связи с Эпштейном, которого обвинили в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации.

По словам одной из свидетельниц по делу финансиста, в число гостей входят британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон. Женщина предоставила суду фотографии, сделанные на острове.