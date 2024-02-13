13 февраля 2024, 21:37

Трамп заставил Евросоюз задуматься о ядерном оружии

РИА «Новости»
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Заявления кандидата в президенты США заставили Евросоюз задуматься о создании собственной армии и программе ядерных вооружений. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel.

Евродепутат отметила, что на данный момент за безопасность и ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО. Но нельзя исключать, что с возможным приходом Трампа к власти ситуация изменится.

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», - сказала Барлей.

Среди главных задач Евросоюза политик отметила формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Барлей выразила уверенность, что Европа должна как можно скорее приступить к созданию собственных вооруженных сил.

В воскресенье, 11 февраля, Дональд Трамп заявил, что после переизбрания президентом не стал бы защищать другие государства - члены НАТО, если они не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Более того, экс-президент пообещал в таком случае «поощрять» атаки России на эти страны.

Европа Дональд Трамп Оружие Евросоюз НАТО Армия
13 февраля 2024, 22:27
Больной раком Карл III продолжит лечение в Лондоне
РИА «Новости»
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Британский король Карл III, у которого ранее нашли рак, вернулся в Лондон. Там он продолжит лечение, сообщило издание The Telegraph.

До этого монарх находился в Сандрингемском дворце в Норфолке. В связи с возвращением он провел еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по телефону.

По данным источника издания, Карл III запланировал провести несколько встреч, а также его ждет второй курс лечения от рака. Если самочувствие монарха будет удовлетворительным, аудиенцию с премьер-министром проведут в очном формате.

В начале февраля стало известно, что у монарха диагностировали рак предстательной железы. Журналист Том Бауэр не исключил, что Карл III может отказаться от химиотерапии в пользу народных средств.

Британский король накануне поблагодарил народ за поддержку и добрые пожеланиями, которые он получил в последнее время в большом количестве.

Лондон Великобритания Рак Карл III
13 февраля 2024, 21:29
Трамп предложил невестке возглавить Республиканскую партию
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп вынес на обсуждение возможность выдвижения своей невестки Лары Трамп на пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии (НКРП). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Национальный комитет должен выполнять работу, которую мы ожидаем от национальной партии. Это означает помощь в обеспечении честных и прозрачных выборов по всей стране», - сказал он.

По словам политика, лидерами партии должны стать «друг Майкл Уотли и очень талантливая невестка Лара Трамп», жена его среднего сына Эрика.

Автор статьи напомнил, что одних заявлений бывшего президента мало для того, чтобы сменить на должности текущую главу Республиканской партии. Макдэниэл продолжит работу, пока не пройдет не голосование за кандидатуру нового лидера партии, В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп пообещал депортировать из страны несколько миллионов нелегальных мигрантов. Ранее он пожаловался, что в стране находится огромное количество иностранцев.

США Дональд Трамп Выборы президента США
13 февраля 2024, 19:48
ЕС не понравился ответ Азербайджана на обстрел со стороны Армении
РИА «Новости»
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Действия Азербайджана, предпринятые в ответ на обстрел со стороны военных Армении, в ЕС сочли непропорциональным ответом. На это указал глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого процитировало РИА «Новости».

В ходе выступления в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном он рассказал об обсуждении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Стороны затронули в том числе недавнее ЧП на границе.

«Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональным», - подчеркнул Боррель.

Он пояснил свою позицию тем, что заявление армянского Минобороны проигнорировали, и пообещал устроить расследование произошедшего. Боррель также указал на необходимость «дистанцировать» силы Армении и Азербайджана, к тому же на этом давно настаивают в ЕС.

Азербайджанские пограничники 13 февраля провели «операцию возмездия» и уничтожили армянский боевой пост. В Минобороны Армении заявили о гибели четырех военнослужащих.

Армения Военные Международные отношения Евросоюз Азербайджан
13 февраля 2024, 15:20
Бельгийские фермеры заблокировали подъезды ко второму по значимости порту
Global Look Press
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Фермеры из Бельгии блокировали подъезды к одному из важнейших портов Антверпена. Для этого протестующие применили тракторы. Об этом сообщил телеканал VTR.

«Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к порту Антверпена», - указали авторы материала.

Фермеры проверяют водителей на дорогах. Как сообщил RT со ссылкой на администрацию порта, из-за этого образовались заторы в районе Антверпена.

«Действия фермеров приводят к серьезным нарушениям движения в портовой зоне Антверпена», - уточнили в порту.

В протестах приняли участие бельгийские фермеры из Фламандского региона. Они потребовали включить их профессию в список критических важных.

Также в начале февраля демонстрацию устроили польские фермеры. Они стали атаковать украинские фуры на контрольно-пропускном пункте. Некоторые грузовики с зерном фермеры пытались вскрыть с помощью болгарок.

Мэр Львова Андрей Садовой осудил действия поляков. При этом он заявил, что демонстрацию устроили якобы «пророссийские провокаторы».

Бельгия Дороги Фермеры

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