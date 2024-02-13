Трамп заставил Евросоюз задуматься о ядерном оружии

Евродепутат отметила, что на данный момент за безопасность и ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО. Но нельзя исключать, что с возможным приходом Трампа к власти ситуация изменится.

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», - сказала Барлей.

Среди главных задач Евросоюза политик отметила формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Барлей выразила уверенность, что Европа должна как можно скорее приступить к созданию собственных вооруженных сил.

В воскресенье, 11 февраля, Дональд Трамп заявил, что после переизбрания президентом не стал бы защищать другие государства - члены НАТО, если они не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Более того, экс-президент пообещал в таком случае «поощрять» атаки России на эти страны.