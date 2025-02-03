03 февраля 2025, 04:53

Трамп запланировал встречи и контакты с Россией и Украиной

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланированы встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер рассказал об этом журналистам во время выступления на военной базе Эндрюс около Вашингтона.

«У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», - сказал глава США.

По мнению Трампа, дискуссии проходят очень успешно.

Американский лидер добавил, что планирует обсудить прекращение боевых действий на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Он уверен, что после этого разговора получить сделать «что-то существенное».

Ранее советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кита Келлога о проведении президентских выборов на Украине. Он назвал его «провальным планом».

США Израиль Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Россия Переговоры
03 февраля 2025, 02:58
Панама согласилась с требованиями Госдепа по Китаю
Unsplash
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Правительство Панамы решило не продлевать меморандум об участии в китайской инициативе «Один пояс — один путь». Президент Хосе Рауль Мулино объявил об этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило издание Expediente Público.

Правительство Панамы решило не продлевать меморандум об участии в китайской инициативе «Один пояс - один путь». Президент Хосе Рауль Мулино объявил об этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило издание Expediente Público.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс - один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», - сказал он.

Встреча Мулино и министра иностранных дел Панамы Хавьера Мартинеса-Ачи с Рубио длилась около часа. Госдеп настоял на том, что нахождение портов Кристобаль в Атлантическом океане и Бальбоа на тихоокеанской стороне под влиянием китайских компаний нарушило Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. Госсекретарь пригрозил принять меры для защиты прав США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что нужно вернуть контроль над Панамским каналом. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне назвал его стратегическим активом.

США Международные отношения Китай
03 февраля 2025, 00:35
Российский метеозонд упал в Польше — СМИ
Unsplash
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Российский метеорологический зонд обнаружили в районе польского Ольштына. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект охраняют полицейские», - отметили в сообщении.

«Устройство с маркировкой, написанной кириллицей», нашли в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. Пожарные проверили объект на предмет химической опасности и не выявили угрозы.

В августе 2024 года два метеозонда рухнули на территории Польши за сутки. Спустя несколько дней объект, похожий на метеорологический зонд, нашли в лесу в Рутки-Коссаки. Во время проверки на наличие радиоактивного излучения на устройствах обнаружили надписи на кириллице. В Минобороны Польши уточнили, что метеозонды не могли использовать в военных целях.

Россия Польша
02 февраля 2025, 23:30
Главу Гагаузии задержали на допосмотр в аэропорту Кишинева
РИА «Новости»
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Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове».

«Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», - уточнил канал.

Через 30 минут поступило сообщение, что сотрудники воздушной гавани завершили досмотр и главу Гагаузии пропустили в страну. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Башкана.

Гуцул возглавляет Гагаузию с 2023 года. Политик выступает за укрепление связей с Россией и критикует действующие власти Молдавии за тяжелую экономическую ситуацию в стране.

В настоящее время молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, обвиняя ее якобы в причастности к незаконному финансированию партии «Шор» весной 2024 года. Глава автономии уже назвала это политическим преследованием.

Прошлой осенью Гуцул заявила, что глава Молдавии Майя Санду может отомстить Гагаузии за малое количество голосов на президентских выборах.

Молдавия Россия Евросоюз Русофобия Гагаузия Майя Санду
02 февраля 2025, 23:01
«Пора умереть». Маск приговорил USAID
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Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший департамент эффективности государственного управления (DOGE), назвал агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией», которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«USAID - преступная организация. Пора ей умереть», - заявил он.

Так предприниматель прокомментировал отставку двух высокопоставленных чиновников агентства, отказавшихся предоставить доступ сотрудникам DOGE к системам USAID.

До этого Маск в других публикациях в соцсети назвал агентство «злом» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила переквалифицировать USAID в Агентство помощи самим себе, оценив новость о прекращении работы его сайта.

Во Франции же отметили, что на Украине началась паника из-за решения Вашингтона о трехмесячной приостановке финансирования от USAID.

США Преступления Илон Маск

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