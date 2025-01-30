Трамп заморозил выделение ХАМАС 50 млн долларов на презервативы для бомб

«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», - заявил американский лидер.

Вашингтон также приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.

Трамп посчитал, что это слишком значительная сумма для таких целей, задавшись вопросом, куда конкретно потратили эти деньги. Также он ошибочно назвал Мьянму Бирмой, хотя так она называлась до 1989 года.

Ранее в Белом доме опровергли слухи об отмене заморозки федерального финансирования, пояснив, что ограничения отменят не полностью, а лишь частично.