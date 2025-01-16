Трамп захотел спасти TikTok. Что он собирается сделать

Источники сообщили журналистам, что политик после вступления в должность 20 января хочет подписать указ, который на 60-90 дней приостановил бы действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Трамп надеется выиграть время для согласования сделки по продаже или для поиска другого варианта.

В публикации планы Трампа назвали сомнительными, так как действующий закон предписывает прекратить работу TikTok на американской территории или совершить сделку по продаже до 19 января.

Ранее представитель соцсети назвал выдумкой появившиеся в СМИ слухи о якобы планах сервиса продать американский сегмент компании бизнесмену Илону Маску.