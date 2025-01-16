16 января 2025, 08:57

Трамп захотел спасти TikTok. Что он собирается сделать

РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность подписания указа, способного предотвратить возможный запрет соцсети TikTok в стране. Об этом сообщила The Washington Post (WP).

Источники сообщили журналистам, что политик после вступления в должность 20 января хочет подписать указ, который на 60-90 дней приостановил бы действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Трамп надеется выиграть время для согласования сделки по продаже или для поиска другого варианта.

В публикации планы Трампа назвали сомнительными, так как действующий закон предписывает прекратить работу TikTok на американской территории или совершить сделку по продаже до 19 января.

Ранее представитель соцсети назвал выдумкой появившиеся в СМИ слухи о якобы планах сервиса продать американский сегмент компании бизнесмену Илону Маску.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok
16 января 2025, 08:31
Рубио допустил отмену антироссийских санкций
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Влияние санкций против России, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах по ситуации на Украине. Заявление об этом сенатора Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост госсекретаря, вышло в эфире телеканала CNN.

Часть выступления на заседании комитета Сената США по международным отношениям Рубио посвятил вопросу урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, отмена антироссийских санкций может помочь в проведении переговоров.

«В любом подобном соглашении обеим сторонам придется пойти на уступки. <…> Довольно сложно прийти к договоренности, <…> если только у обеих сторон нет рычагов. Сегодня существуют рычаги, которые есть и за пределами военных возможностей. У нас множество санкций против России, их количество продолжает расширяться», - сказал Рубио.

При этом представители действующей администрации США заявили, что после вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции , которые ввели при президенте США Джо Байдене. Такое решение ему придется согласовать с конгрессом.

Чиновники Евросоюза обеспокоились тем, что Трамп может заняться вопросом отмены антироссийских указов , изданных Джо Байденом.

США Санкции Дональд Трамп Россия
16 января 2025, 07:19
НАТО обвинили в попытке спровоцировать третью мировую войну
РИА «Новости»
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НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление конфликта на Украине, спровоцировав третью мировую. Об этом в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу заявил кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте навязывает свои правила Евросоюзу и стремится спровоцировать в регионе третью мировую войну, используя Румынию как ключевую площадку. Это наибольшая опасность, с которой мы сталкиваемся», - сказал Джеорджеску.

Политик подверг критике власти западноевропейских стран, назвав их рабами системы.

«Запад хочет через них втянуть Румынию в глобальный конфликт. В НАТО идет борьба между продвигающим политику конфронтации европейским крылом и поборниками мира со стороны Дональда Трампа», - добавил он.

Ранее Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО.

Войны НАТО Румыния
16 января 2025, 05:26
Полиция Италии заставила экоактивисток снять нижнее белье и приседать
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Активистки движения Extinction Rebellion, выступающего за защиту климата, рассказали, что полицейские города Брешиа на севере Италии унизительно с ними обращались, заставив во время допроса снять нижнее белье и приседать. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Они попросили меня раздеться, снять нижнее белье и сделать три приседания, „для проверки“, как они говорят», - рассказала одна из женщин.

По ее словам, подобное лечение предназначалось только для женщин, а не для мужчин. Такому унизительному обращению подверглись семеро активисток.

Всего в главное управление полиции Брешии доставили 22 человека, задержанных во время акции протеста у завода итальянской аэрокосмической и оборонной компании Leonardo.

Протестующих продержали под стражей около семи часов до того, как им предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу и несогласованной демонстрации.

По словам адвоката активисток Гилберто Пагани, семь женщин планируют подать жалобу в ближайшие дни.

Сначала полиция Брешии опровергла обвинения, но затем заявила, что во время личного досмотра, проведенного женщинами-полицейскими в отношении женщин-активисток, их попросили «наклониться и осмотреть свои ноги на предмет наличия опасных предметов». Правоохранители добавили, что рабочие процедуры были соблюдены, достоинство людей не умалялось.

Главу МВД Италии уже призвали провести расследование в отношении действий полиции Брешиа.

Ранее активистка движения Femen попыталась украсть фигурку Христа из рождественского вертепа в Ватикане.

Италия Задержания Женщины Протесты Заводы Полиция Климат Экология
16 января 2025, 05:04
Байден не упомянул Россию в прощальной речи
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он пообещал мирную передачу власти, рассказал об изменении климата, но ни разу не упомянул Россию. Газета The Guardian транслировала его выступление.

Байден завершил свою 50-летнюю политическую карьеру. Он выступил из Овального кабинета в прайм-тайм, речь заняла около 15 минут. За это время президент ни разу не упомянул Россию.

Он заявил о формировании олигархии, обладающей огромным богатством, властью и влиянием, но пожелал успехов республиканцу Дональду Трампу и пообещал мирно передать ему бразды правления. Байден отдал дань уважения идее либеральной демократии, призвал внести в конституцию поправки о лишении любого президента иммунитета от судебного преследования , предупредил о разрушительных последствиях изменения климата.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Его инаугурация намечена на 20 января.

США Белый дом в США Россия Джо Байден

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