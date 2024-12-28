28 декабря 2024, 08:32

Трамп захотел предотвратить запрет TikTok в США и обратился в Верховный суд

Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение запрета в стране на соцсеть TikTok. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

В апреле действующий американский лидер Джо Байден подписал закон, который предписывает передачу TikTok под управление американской компании под угрозой запрета его работы на территории США.

Эта мера может начать действовать 19 января следующего года. Трамп официально вступит в должность президента на следующий день.

В ходатайстве, которое приводит юрист политика Джон Сауэр, содержится просьба отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы новая администрация нашла решение и предотвратила запрет TikTok.

В документе Трамп подчеркнул, что считает соцсеть, где у него около 15 миллионов подписчиков, «уникальным медиа» и использует ее, чтобы поддерживать связь со своими избирателями.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо ранее заявил, что задержание и арест основателя и владельца Telegram Павла Дурова во Франции не могло пройти без разрешения США. Следующими на очереди могут быть руководители TikTok.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok Джо Байден
28 декабря 2024, 09:22
Командиры ИГИЛ получили беспилотники для нападения на военные базы РФ в Сирии
РИА «Новости»
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Полевые командиры Исламского государства* получили боевые дроны для выполнения задачи по нападениям на военные базы России в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Разведка Беспилотники Сирия Военные Россия
28 декабря 2024, 09:21
СВР сообщила о подготовке терактов против российских военных в Сирии
РИА «Новости»
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Спецслужбы США и Великобритании проводят подготовку к терактам против российских военных баз в Сирии. Об этом заявили в Службе внешней разведки.

В СВР отметили, что Запад своими провокациями надеется заставить Россию эвакуировать свой военный контингент из Сирии.

Разведка США Великобритания Сирия Россия
28 декабря 2024, 00:46
Мрачная находка рядом с шикарными виллами вызвала панику у местных богачей
Unsplash
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Житель Калифорнии во время пробежки обнаружил оторванную человеческую ногу на пляже рядом с престижным прибрежным поселком. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Мужчина наткнулся на оторванную конечность у вершины скал береговой линии поместья Палос-Вердес. Он вызвал полицию. Опознание пока не проводили.

На место происшествия также направили поисковые группы кинологов с собаками. Однако больше ничего обнаружить в округе не удалось.

«Пока у нас нет никаких оснований полагать, что в данном случае речь идет о преступлении», - заявил на брифинге капитан местного департамента полиции Аарон Белда.

Шокирующую находку обнаружили всего через день после того, как полиция нашла разбитую лодку, на которой два пожилых рыбака вышли рыбачить неподалеку от того же побережья. Мужчин пока не нашли. В прессе предположили, что оторванная человеческая конечность могла принадлежать одному из пропавших рыбаков.

«Мы ничего не исключаем, но на данный момент это еще не определено», - отметил Белда.

В прошлом месяце неподалеку также обнаружили человеческий череп и другие останки. При этом Палос-Вердес-Эстейтс считается очень спокойным местом - речь идет об одном из самых престижных закрытых поселений в США. Поселок известен своей роскошной недвижимостью.

Ранее труп девушки нашли на стадионе у подольской школы. Она умерла на утренней пробежке.

США Мужчины Калифорния Полиция
27 декабря 2024, 22:40
«Американо-британская агрессия». Хуситы заявили о взрывах в столице Йемена
Unsplash
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На территории йеменской столицы прогремели мощные взрывы. Хуситы заявили, что авиаудар нанесла западная коалиция, сообщило The Times of Israel.

Хуситы назвали причиной атаки «американо-британскую агрессию». На данный момент Израиль, Соединенные Штаты и Великобритания не комментировали происшествие.

Ранее в четверг, 26 декабря, израильские военные самолеты нанесли удар по силам хуситов в Йемене. Атака была заявлена как ответ на неоднократные запуски группировкой баллистических ракет и беспилотников по гражданским целям в Израиле.

В налете приняли участие десятки истребителей ВВС Израиля при поддержке топливозаправщиков и воздушной разведки. После ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац пообещали продолжить бомбардировки группировки и «выследить» ее лидеров.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем упорствовать в этом, пока не завершим работу», - процитировало Нетаньяху издание The Times of Israel.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой. Пресс-служба израильской армии позднее заявила, что снаряд перехватили еще до того, как он пересек границу Израиля.

США Израиль Ракеты Взрывы Йемен

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