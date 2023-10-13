Трамп захотел, чтобы Нетаньяху ушел в отставку

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По информации издания, во время телефонных разговоров со спонсорами и сторонниками о ситуации в Израиле политик критически высказывался о Нетаньяху. Бывший президент выразил желание, чтобы премьер-министр Израиля ушел со своего поста до того как сам Трамп может вернуться в Белый дом в случае победы на выборах.

В статье уточнили, что Трамп обвинил Нетаньяху в провале израильской разведки и вооруженных сил, которые не смогли предвидеть и предотвратить нападение ХАМАС в субботу, 7 октября.

Но, по версии журналистов, истинная причина неприязни бывшего американского президента к Нетаньяху в том, что израильский политик в 2020 году не поддержал версию Трампа о том, что выборы в США были сфальсифицированы.

В пятницу, 12 октября, начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви признал, что ЦАХАЛ не справился с нападением ХАМАС в первый день. Военачальник пообещал выяснить, почему это произошло.