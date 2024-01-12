Трамп выступил с последним словом в суде, несмотря на запрет

Трамп стал участником очередного дела, в ходе которого его обвинили в мошеннической схеме: по версии прокуратуры, он завышал свои доходы, получая от банков более выгодные условия. Таким образом экс-президент якобы заработал 250 миллионов долларов.

Политик заявил, что реальной жертвой мошенничества оказался он сам: он обвинил прокуроров в попытке помешать ему участвовать в выборах и назвал происходящее «охотой на ведьм».

Судья Артур Энгорон попросил Трампа не затрагивать политические темы и остановил его речь спустя пять минут. Однако экс-президент нашел способ завершить свое выступление.

«Ваша честь, я не сделал ничего плохого. Они должны заплатить мне за то, через что нам всем пришлось пройти. За то, что они сделали с моей репутацией и всем остальным», - суммировал Трамп.

Ранее Трамп назвал заложниками своих сторонников, осужденных по делу о штурме Капитолия.