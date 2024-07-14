Трамп выступил с первым заявлением после стрельбы на митинге

Экс-президент поблагодарил Секретную службу США за быстрое реагирование на стрельбу. Также он выразил соболезнования семье погибшего и серьезно пострадавшего на митинге. Трамп отметил, что об убитом стрелке пока ничего не известно.

«Пуля, которую в меня выпустили, пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», - написал Трамп.

О смерти зрителя сообщила Секретная служба. По предварительной версии, снайпер стрелял с «возвышенности за пределами места проведения митинга». Стрельбу на митинге будут расследовать как покушение на Трампа.